U.S. Steel plánuje v Košiciach v najbližších 10 rokoch investovať do 1,5 miliardy eur

U.S. Steel plánuje v Košiciach v najbližších 10 rokoch investovať do 1,5 mld. eur, a to najmä do finalizácie produktov a ekologickejšej výroby.

Túto správu sa dozvedeli poslanci Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti pod vedením jeho predsedu Petra Kremského (OĽaNO) priamo v košickej oceliarni počas pracovnej cesty po východnom Slovensku.

„Cením si, že ma prezident U.S. Steel Košice James E. Bruno ubezpečil o ďalších plánoch na rozvíjanie košickej oceliarne napriek ťažkej situácii na trhu a tlaku lacných dodávok konkurentov z Číny, Ruska a Indie,“ uviedol predseda výboru Peter Kremský.

Okrem hutníckej fabriky navštívili poslanci aj spoločnosti Whirlpool v Poprade, Embraco v Spišskej Novej Vsi a Elektráreň Vojany. Tie sa spoločne zhodli na potrebe flexibilnejšieho Zákonníka práce, zníženia cien energií a odbúraní zbytočných byrokratických povinností. Inak budú ich výrobné náklady ďalej rásť, čím sa predražuje ich produkcia oproti sesterským závodom v južnej Európe alebo na iných kontinentoch.

„Je pre nás kľúčové poznať situáciu najväčších zamestnávateľov, producentov, či poskytovateľov služieb, dopravných a energetických podnikov priamo v teréne. Len vtedy môžeme nastaviť zákony tak, aby podnikanie podporovali, nie brzdili a komplikovali,“ skonštatoval Kremský.