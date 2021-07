Úbytok zahraničných turistov cítia aj na Spišskom hrade, ale tento rok je lepší ako predošlý

Veľký úbytok zahraničných turistov pociťujú počas aktuálnej letnej turistickej sezóny aj na Spišskom hrade.

Ako pre agentúru SITA povedala zástupkyňa riaditeľky Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková, medzi návštevníkmi chýbajú Česi a Poliaci, ktorí zrušili svoje zájazdy.

S obavami sledujú farbu okresu

Napriek všetkému však majú na hrade zatiaľ o tritisíc návštevníkov viac ako vlani za rovnaké obdobie.

Podľa Uharčekovej Pavúkovej si chodia počas tohto leta hrad pozrieť prevažne Slováci. „Sem-tam prídu aj nejakí zahraniční, ale hromadné skupinové návštevy sú veľmi ojedinelé,“ poznamenala.

Na hrade podľa jej slov vždy s obavami sledujú, v akej farbe bude okres počas nasledujúceho týždňa.

„Každý týždeň sa obávame, či sa to zmení, alebo nezmení. Môže to zmeniť aj naše plány s podujatiami. Je dôležité vedieť, či sa môžeme pustiť do podujatia pre väčšie množstvo ľudí, alebo nie,“ vysvetlila ďalej zástupkyňa riaditeľky.

Začali s veľkou rekonštrukciou

Výhodou podľa nej ale je, že areál Spišského hradu je veľký, čo znamená aj väčší rozptyl návštevníkov.

Na Spišskom hrade sa v polovici júna začalo s veľkou rekonštrukciou za takmer 5 miliónov eur. Práce sa prioritne sústreďujú na záchranu Románskeho paláca, zrekonštruované budú aj západné paláce a hradná kaplnka sv. Alžbety.

Podľa Uharčekovej Pavúkovej však práce návštevníkov neobmedzujú. „Pokračujú podľa harmonogramu. Väčšinou si ešte pracovníci dovážajú a donášajú všetko potrebné. Niečo im už hore vyniesli vrtuľníky, teraz musia už ručne,“ dodala.