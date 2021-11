Ubytovacie zariadenia v čiernych okresoch prichádzajú o sto percent tržieb, gastro je na tom iba o trochu lepšie

Ubytovacie zariadenia v čiernych okresoch podľa COVID automatu prišli o sto percent tržieb a okrem malej výnimky sú v nich zatvorené.

V prípade gastronomických prevádzok v týchto okresoch predstavuje pokles tržieb približne 80 percent, pretože tie môžu poskytovať služby len cez okienko a na donášku.

Rezervácie presúvajú na neurčito

Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu podľa prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Mareka Harbuľáka rezervácie na ubytovanie po dohode s klientmi presúvajú na iné neurčité obdobia.

„Robíme to s nádejou, aby ľudia nevyšli z pracovných návykov a aby sme ich udržali. V opačnom prípade im môžeme povedať, zostaňte doma, dostanete o niečo menej peňazí, ale to ľudí nemotivuje,“ priblížil Harbuľák aktuálnu situáciu s personálom v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb.

Pandémia koronavírusu trvajúca už druhý rok podľa neho spôsobila v tomto sektore odliv zhruba viac ako tretiny zamestnancov, ktorí sa už neplánujú vrátiť späť. „Nechceme prísť o zvyšok zamestnancov,“ uviedol šéf AHRS.

V prípade možného schválenia tzv. univerzálneho odškodňovacieho zákona je Harbuľák skôr skeptický.

Týždne schvaľovania, mesiace meškania

„Nemáme čas na schvaľovanie univerzálnych zákonov, trvá to pár týždňov. Vláda, ak chce poskytnúť prostredníctvom univerzálneho zákona nejaké odškodnenie, musí si schému nechať schváliť v Bruseli, a to sú ďalšie týždne, čím sa vlastne dostávame do omeškania niekoľko mesiacov,“ upozorňuje Harbuľák s tým, že potrebujú rýchlu a efektívnu pomoc od štátu.

AHRS podporuje dobrovoľné aktivity hoteliérov a reštaurácií zamerané na poďakovanie a odmeňovanie ľudí starších ako 50 rokov, najmä tých, čo sa v súčasnosti dajú zaočkovať.

Vyzýva aj ďalších, aby sa k tejto aktivite a podpore pridali, chce tak prispieť k tomu, aby čo najviac okresov získalo tzv. žolíka v podobe prechodu z čiernej farby do lepších fáz.