Účasť 150 poslancov. To skorumpovaného zločinca stálo veľmi veľa, hovorí Matovič o nesúhlase s väzbou pre Fica

Spravodlivosť prehrala jednu z bitiek, myslí si minister financií a predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. Na sociálnej sieti tak reagoval na rozhodnutie parlamentu o nevydaní súhlasu s väzobným stíhaním predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica.

Matovič poznamenal, že z poslaneckého klubu Sme rodina 17 poslancov a dve poslankyne hnutia OĽaNO nepodporili vydanie Roberta Fica na väzbu. Ministra financií v tejto súvislosti mrzí, že títo zákonodarcovia si myslia, že poslanci sú viac ako obyčajní ľudia.

„Účasť 150 poslancov. To skorumpovaného zločinca stálo veľmi veľa. Niekto to urobil z naivity, niekto z hlúposti, niekto za prachy a niekto si chcel len kúpiť poistku, aby raz nevydali spravodlivosti jeho,“ skonštatoval Matovič. Ostatným 48 poslancom hnutia OĽaNO sa poďakoval za to, že zostali verní hodnotám hnutia a nepodľahli tlaku. „Áno, ak sa raz mafia vráti k moci, bude sa chcieť pomstiť, ale strach v takýchto chvíľach nemôže byť našim radcom,“ uzavrel minister.