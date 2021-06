Účasť ľudí v prípadnom referende nad 50 percent by sa rovnala zázraku

Ak referendum o predčasných voľbách nezastaví ústavný súd, môže ho „pochovať“ nezáujem ľudí. Nasvedčuje tomu prieskum agentúry Focus zo začiatku júna. Rovnako aj v minulosti ľudové hlasovania stroskotali pre nízku účasť okrem jediného o vstupe Slovenska do EÚ v roku 2003. Vtedy na vyššiu účasť ľudí tlačili všetky relevantné politické strany, čo je dnes vylúčené.

V ponovembrovej histórii Slovenskej republiky sa uskutočnilo osem referend. Naposledy bolo v roku 2015, známe ako referendum o ochrane rodiny. Rokmi ľudové hlasovania strácajú na lukratívnosti, pretože sa nimi nedokáže nič presadiť. Problém je, že sa ho musí zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.

Čo v skutočnosti ukázal Focus

Aktuálny júnový prieskum Focusu pre TV Markíza ukázal, že určite by sa referenda o predčasných voľbách zúčastnilo 33,3 percenta opýtaných. Ďalších 19,6 percenta odpovedalo, že skôr áno. Zúčastniť by sa teda malo 52,9 percenta opýtaných.

Sociológ Martin Slosiarik vysvetlil, že pri pohľade do minulosti a pri porovnaní deklarovanej účasti s tou reálnou, by tak na referendum malo prísť asi 50 – 60 percent ľudí z tejto deklarovanej účasti.

„Keby sme uplatnili takýto predpoklad, tak by sme mohli stanoviť interval, podľa ktorého sa dnes môže reálna účasť pohybovať medzi 27 až 33 percentami,“ povedal portálu Webnoviny.sk sociológ.

Pandémia ako motivačný činiteľ

Slovensko má za sebou devastujúcu druhú vlnu pandémie. Tá zmietla vládu vedenú premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO). Prichádzajúci delta variant z Indie a zanedbaná príprava naň môže byť vodou na mlyn pre nespokojných voličov. Samozrejme, nie je známe, kedy by mohla prepuknúť tretia vlna pandémie.

Ťažko tiež povedať, kedy by po odobrení ústavným súdom prezidentka Zuzana Čaputová ľudové hlasovanie vyhlásila. Hovorí sa o začiatku septembra. Vtedy by situácia ešte nemusela byť najkritickejšia.

Prezidentka Zuzana Čaputová, Foto: SITA/AP, Ronald Zak

„Áno, tretia vlna, kedy by ľudia prežili ďalší lockdown a bolo by jasné, že vláda situáciu nezvládla ako aj posunutie referenda na neskorší termín, tak toto sú všetko faktory, ktoré môžu viesť k ešte väčšej miere frustrácie. Opozícia by to mohla využiť na mobilizáciu v prospech referenda,“ mienil sociológ.