Účet na Twitteri zverejňoval Trumpove príspevky, sociálna sieť mu prístup zablokovala

Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter pozastavila činnosť účtu, ktorý zverejňoval príspevky bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa z jeho novej komunikačnej platformy. Účet uvádzal, že komunikuje v mene Trumpa, ktorý má činnosť na Twitteri zakázanú, informuje spravodajský portál BBC.

Hovorca spoločnosti uviedol, že konto @DJTDesk porušilo pravidlá týkajúce sa vyhýbania sa zákazu, keď zdieľalo obsah „pridružený k pozastavenému účtu“.

Obchádzanie zákazu nie je dovolené

Trump v utorok spustil svoju vlastnú komunikačnú platformu s názvom From the Desk of Donald J Trump (v preklade Zo stola Donalda J Trumpa), na ktorej budú jeho vyhlásenia a tlačové správy. Príspevky, ktoré na nej zverejní sa dajú zdieľať na Twitteri a sociálnej sieti Facebook.

Twitter uviedol, že hoci dovoľuje ostatným účtom zverejňovať obsah z webstránky, nedovoľuje jednotlivcom „obchádzať“ zákaz. Pravidlá o vyhýbaní sa zákazu napríklad nepovoľujú, aby v mene danej osoby niekto iný „prevádzkoval konto, ktoré predstavuje vašu identitu, osobu, značku alebo obchodný imidž pre iný účel“.

Hovorca bývalého prezidenta Jason Miller sa pre NBC News vyjadril, že spomenutý účet nezaložil nikto pridružený k Trumpovi ani nevznikol s ich povolením.

Trumpovo konto odstránili nadobro

BBC informuje, že upozornila na štyri podobné účty, ktoré tiež zverejňovali obsah z Trumpovej platformy a boli aktívne aj v čase publikovania správy. Twitter neodpovedal na otázku, čo sa s týmito kontami stane. Kto za spomenutými účtami stojí, nie je známe, väčšina z nich však tvrdí, že sú nezávislé od Trumpa.

Twitter zrušil Trumpovo konto natrvalo v januári po tom, čo vyjadril podporu výtržníkom z nepokojov v Kapitole.