Uchádzači o post riaditeľa NAKA musia spĺňať viaceré kritériá, na prihlásenia sa majú ešte niekoľko dní

Uchádzači o post nového riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa môžu do výberového konania hlásiť do 9. júna. Vyplýva to z oznámenia na internetovej stránke rezortu vnútra.

Prezídium Policajného zboru (PZ) v tejto súvislosti uvádza, že predpokladom na uchádzanie sa o funkciu je okrem iného vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, špecializované policajné vzdelanie a najmenej 15 rokov trvania služobného pomeru v Policajnom zbore. Uchádzač takisto musí mať minimálne päť rokov praxe na úseku kriminálnej polície alebo vyšetrovania a rovnaké obdobie praxe v riadiacej funkcii.

Uchádzačov čaká psychologické posúdenie

Medzi ďalšie podmienky pre uchádzačov patrí napríklad znalosť organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR, Prezídia Policajného zboru, ako aj okresných a krajských policajných riaditeľstiev. Podmienkou je tiež ovládanie anglického jazyka.

„Výberové konanie pozostáva aj zo psychologického posúdenia osobnostných predpokladov a psychofyziologického overenia pravdovravnosti policajta,“ uvádza policajné prezídium. Kandidáti sú tiež povinní predložiť svoju koncepciu riadenia, rozvoja a činnosti agentúry.

Zároveň Prezídium PZ vyhlásilo výberové konanie aj na post zástupcu riaditeľa NAKA. Požadovaná dĺžka trvania služobného pomeru v polícii je v tomto prípade 10 rokov, dĺžka praxe na úrovni kriminálnej polície a vyšetrovania sedem rokov a požadovaná minimálna dĺžka riadiacej praxe tri roky. Kandidáti na túto funkciu sa môžu hlásiť rovnako do 9. júna.

Zurian skončil v polovici mája

Doterajší riaditeľ NAKA Branislav Zurian odišiel z funkcie, ako aj zo služobného pomeru v polícii k 15. máju. Jeden zo zástupcov riaditeľa agentúry Patrik Jurík zase avizoval svoj odchod ku koncu mája.

Národná kriminálna agentúra ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012. Ide o nástupnícky útvar dovtedy samostatných úradov boja proti korupcii a boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ. Dôvodnom vzniku NAKA bolo zvýšenie efektivity boja proti najzávažnejším formám trestnej činnosti.