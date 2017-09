Reforma Učiace sa Slovensko mieri do parlamentu, má sa zmeniť aj mechanizmus odmeňovania učiteľov

BRATISLAVA 30. septembra (WebNoviny.sk) – Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) sa už stretla s tvorcami reformy Učiace sa Slovensko a očakáva, že v pondelok od nich dostane záverečný variant dokumentu.

Reformný dokument bude vzápätí zverejnený na webovej stránke ministerstva a ministerka ho predloží parlamentnému výboru pre vzdelávanie. Ako uviedla Lubyová, po diskusii vo výbore sa autorský dokument pokúsi pretaviť do Národného programu výchovy a vzdelávania.

V rámci reformy Učiace sa Slovensko by chcela Lubyová navrhnúť aj nový mechanizmus odmeňovania učiteľov, a to tak, aby boli motivovaní ku kvalitnejším výkonom. Nevyhovujúci systém kreditového hodnotenia učiteľov má byť zrušený. „Samozrejme, to meranie kvality musí byť na základne nejakej štandardizovanej metodiky, a tá bude predmetom diskusie,“ uviedla ministerka.

Navýšený rozpočet o viac ako milión eur

Ministerstvo školstva podľa Lubyovej na začiatku školského roka pokrylo 40 percent dopytu po učebniciach, zvyšných 60 percent učebníc školám ešte stále chýba.

Ako však uviedla ministerka, rozpočet sa podarilo navýšiť o 1,1 milióna eur a peniaze budú na školách niekedy v októbri, takže státisíce nových učebníc sa k žiakom dostanú približne v novembri. Ministerka vysvetlila, že problém chýbajúcich učebníc tkvie v disponzibilite štátneho rozpočtu, ale i v nehospodárnom narábaní s učebnicami.

„Škola si môže vybrať, či obstará učebnice, ktoré budú päť rokov cirkulovať medzi deťmi alebo či bude používať učebnicu, do ktorej bude môcť dieťa písať, vyfarbovať si a nechá si ju v šuflíku. Je to trochu aj o tom hospodárení,“ uviedla ministerka a dodala, že v rámci novely zákona o verejnom obstarávaní boli navrhnuté niektoré výnimky, vďaka ktorým by malo byť obstarávanie učebníc jednoduchšie.

Menej žiakov na osemročné gymnáziá

Od budúceho roka začne platiť zákon, podľa ktorého sa na osemročné gymnáziá dostane iba päť percent najtalentovanejších žiakov z každého kraja.

„Veľa talentovaných detí odchádzalo zo základných škôl a išlo na tieto osemročné gymnáziá. Problém je v tom, že tieto deti sa potom nevedia zapájať na trh práce, pretože z gymnázií už nevedie cesta do odborného školstva,“ uviedla Lubyová a vysvetlila, že gymnazisti potom pokračujú v štúdiu na vysokých školách, a preto máme nadbytok absolventov, ktorí sa nemajú kde uplatniť.

Na otázku novinárov, či to nespôsobí v Bratislavskom kraji problémy, ministerka odvetila, že detská populácia je rovnomerná a nepredpokladá, že by v niektorých krajoch boli talentovanejšie deti ako v iných.