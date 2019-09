Učiteľku, ktorá terorizovala žiaka prijali naspäť do práce, nariadil to prezident Lukašenko

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko nariadil, aby prijali naspäť do práce učiteľku, ktorú pred týždňom vyhodili za nemiestne správanie sa voči žiakovi.

Učiteľka sa žiakovi vyhrážala, že ho udrie lavicou

Učiteľku Ljudmilu Četvertkovú z mesta Gomel vyhodili z práce minulý týždeň po tom, ako sa na internete objavilo video, na ktorom drží nad hlavou desaťročného chlapca kovovú lavicu a vyhráža sa, že ho s ňou udrie.

Z videa, ktoré nakrútila chlapcova spolužiačka z vedľajšej lavice, je vidno, ako učiteľka štyri minúty na chlapca vrieska a psychicky ho týra. Četvertková sa následne bránila, že jej žiak predtým hodil do chrbta papierový pohár.

Prezident zakázal používanie mobilov v škole

Do prípadu sa po týždni vložil prezident Lukašenko, ktorý vyhlásil, že on, ak by bol učiteľom, by síce situáciu riešil inak, no učiteľka sa musí vrátiť na svoje miesto. Zároveň v súvislosti s týmto prípadom zakázal s okamžitou platnosťou používanie mobilov v triedach.