Udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka by mala posúdiť komisia, ocenení dostanú finančnú odmenu

BRATISLAVA 8. januára (WebNoviny.sk) – Vláda schváli vznik komisie pre posudzovanie podnetov na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka. V stredu o návrhu budú rokovať ministri na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. Komisia bude poradným orgánom vlády, bude posudzovať podnety na udelenie štátnej ceny a prijímať k nim vyjadrenia.

Predsedom komisie by podľa navrhovaného materiálu mal byť vedúci Úradu vlády SR. Okrem neho v nej budú zástupcovia rezortov hospodárstva, školstva, kultúry, práce, zahraničných vecí, Slovenskej akadémie vied, Slovenskej rektorskej konferencie, Konfederácie športových zväzov, pričom vedúci úradu vlády môže vymenovať aj ďalších členov z verejného alebo súkromného sektora.

Zasadnutia komisie budú neverejné. Komisia bude rozhodovať o odporúčaní na udelenie štátnej ceny, na prijatie uznesenia bude potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Ocenenia v máji a v septembri

Návrh na nové ceny dali v minulom roku poslanci NR SR za Smer-SD. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka bude udeľovať vláda 1. mája za konkrétny mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný alebo iný spoločensky významný čin.

Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana bude udeľovať predseda parlamentu občanom 1. septembra za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v SR na návrh ústavnoprávneho výboru.

V oboch prípadoch ocenení okrem ceny dostanú aj finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci rok.

Prezident vrátil zákon do parlamentu

Zákon na opätovné prerokovanie vrátil parlamentu prezident Andrej Kiska. Argumentoval, že ich forma a obsahové zameranie sú totožné ako pri štátnych vyznamenaniach.

„Bez ohľadu na to, že navrhovaný zákon používa pojem ‘štátna cena’, podľa prezidenta SR to nemení podstatu a účel takejto ceny ako štátneho vyznamenania“. Schválený zákon je preto podľa neho v rozpore s ústavou SR. „Podľa platného a účinného znenia ústavy môže štátne vyznamenania udeľovať iba prezident SR, prípadne na to môže splnomocniť iný orgán. Bez takéhoto splnomocnenia nemá žiaden iný ústavný orgán — ani predseda parlamentu, ani predseda vlády — ústavou zverenú právomoc udeľovať vyznamenania,“ dodal v októbri. Národná rada však jeho veto prelomila.