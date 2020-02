Udeľovanie cien BAFTA ovládla dráma 1917, ocenili aj film Joker a herečku Renée Zellweger

Nedeľné udeľovanie cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) ovládla vojnová dráma 1917, ktorú vyhlásili za najlepší film aj najlepší britský film a celkovo získala sedem trofejí z deviatich nominácií.

Britskí akademici ocenili aj režiséra Sama Mendesa, kameramana Rogera Deakinsa a tiež výpravu, zvuk a špeciálne vizuálne efekty.

Komiksovka Joker, ktorá s 11 nomináciami vládla zoznamu kandidátov, napokon získala tri trofeje. Joaquin Phoenix si za titulnú rolu podľa očakávania prevzal cenu pre najlepšieho herca, Hildur Gudnadóttir ocenili za pôvodnú hudbu a sošku si vyslúžila aj Shayna Markowitz za kasting.

V hlavnej ženskej hereckej kategórii zvíťazila Renée Zellweger vďaka stvárneniu Judy Garland v životopisnom filme Judy. Trofej pre najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe si vyslúžila Laura Dern za účinkovanie v snímke Manželská história a v rovnakej mužskej kategórii bodoval Brad Pitt za Vtedy v Hollywoode.

Cenu BAFTA pre najlepší film v inom ako anglickom jazyku si vyslúžil juhokórejský Parazit, ktorý britskí akademici ocenili aj za pôvodný scenár (Džun-ho Pon, Jin Won Han).

Cenu za adaptovaný scenár získal Taika Waititi za vojnovú dramédiu Králiček Jojo.

V kategórii dokumentárnych filmov zvíťazila snímka Pre Samu a trofej pre najlepší animovaný film získal Klaus. V kategórii Rising Star, ktorej víťaza ako jediného vyberá verejnosť, triumfoval Micheal Ward.

Galavečer 73. ročníka udeľovania prestížnych cien v londýnskej Royal Albert Hall moderoval Graham Norton. Počas ceremoniálu odovzdali aj dve špeciálne ceny – Kathleen Kennedy dostala BAFTA Fellowship a Andy Serkis si prevzal trofej za výnimočný prínos.

Ceny BAFTA

prehľad víťazov a víťaziek cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA):

Najlepší film: 1917 – Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Jayne-Ann Tenggren

Najlepší britský film: 1917 – Sam Mendes, Pippa Harris, Callum McDougall, Jayne-Ann Tenggren, Krysty Wilson-Cairns

Cena za výnimočný výkon britského režiséra, scenáristu alebo producenta na ich prvom filme: Bait – Mark Jenkin (scenár/réžia), Kate Byers, Linn Waite (produkcia)

Film v inom ako anglickom jazyku: Parazit – Džun-ho Pon

Dokumentárny film: Pre Samu – Waad al-Kateab, Edward Watts

Animovaný film: Klaus – Sergio Pablos, Jinko Gotoh

Réžia: Sam Mendes – 1917

Pôvodný scenár: Džun-ho Pon, Jin Won Han – Parazit

Adaptovaný scenár: Taika Waititi – Králiček Jojo

Najlepší herec v hlavnej úlohe: Joaquin Phoenix – Joker

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe: Renée Zellweger – Judy

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Brad Pitt – Vtedy v Hollywoode

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Laura Dern – Manželská história

Pôvodná hudba: Hildur Gudnadóttir – Joker

Kasting: Shayna Markowitz – Joker

Kamera: Roger Deakins – 1917

Strih: Andrew Buckland, Michael McCusker – Le Mans ’66

Výprava: Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

Kostýmy: Jacqueline Durran – Malé ženy

Masky: Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan – Bombshell

Zvuk: 1917 – Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson

Špeciálne vizuálne efekty: 1917 – Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy

Britský krátky animovaný film: Grandad was a romantic. – Maryam Mohajer

Britský krátky film: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) – Carol Dysinger, Elena Andreicheva

Ee Rising Star Award (v tejto kategórii hlasuje verejnosť): Micheal Ward