Udeľovanie MTV EMAs 2017 ovládol Shawn Mendes, najlepší videoklip má Kendrick Lamar

LONDÝN 13. novembra (WebNoviny.sk) – Nedeľné udeľovanie hudobných cien MTV EMAs v Londýne ovládol kanadský spevák Shawn Mendes. Devätnásťročný rodák z Toronta si v SSE Arene prevzal trofeje pre najlepšieho interpreta alebo interpretku, za najlepšiu pieseň, ktorou sa stala jeho There’s Nothing Holdin’ Me Back, a tiež za najlepších fanúšikov.

Šou odštartovali videom rappera Eminema

Šou, ktorá bola v minulosti známa ako MTV Europe Music Awards, odštartovala videom rappera Eminema, ktorý v londýnskom pube prezentoval svoj nový singel Walk on Water. Následne sa objavil na pódiu a skladbu, ktorá oficiálne vyšla 10. novembra, dokončil naživo spolu so Skylar Gray, ktorá zastúpila pôvodnú interpretku z nahrávky Beyoncé.

Štyridsaťpäťročný rodák zo St. Joseph v americkom Missouri si neskôr prevzal aj cenu pre najlepšieho hip-hopového interpreta. „Nechápem, ako je možné, že som to dostal, pretože som už niekoľko rokov nevydal album,“ poznamenal s prekvapením interpret, ktorého deviata štúdiovka by sa mala dostať na trh tento mesiac.

Za najlepšieho nováčika vyhlásili speváčku Dua Lipa, najlepším alternatívnym interpretom sú Thirty Seconds To Mars, najlepšou popovou interpretkou Camila Cabello, najlepším rockovým interpretom Coldplay a v kategórii elektronickej hudby triumfoval David Guetta. Cenu za najlepší videoklip získal Kendrick Lamar vďaka vizuálnej podobe skladby Humble.

Koncert U2 na Trafalgarskom námestí

Írska formácia U2, ktorá v sobotu odohrala koncert na Trafalgarskom námestí v Londýne, si z rúk Jareda Leta prevzala cenu Global Icon.

Muzikanti trofej venovali Chrisovi Blackwellovi z hudobného vydavateľstva Island Records, ktorý s nimi pred takmer 40 rokmi podpísal nahrávaciu zmluvu. Bono následne predviedol a capella verziu skladby Blinded by Your Grace anglického grimeového a hip-hopového umelca Stormzyho.

Počas večera sa predstavili napríklad aj Demi Lovato, Travis Scott, Kesha, Clean Bandit, French Montana, The Killers, Liam Payne, Stormzy či spomínaná Camila Cabello.

Ceremoniál, ktorý sa koná každý rok v inom európskom meste, sa do Londýna vrátil prvý raz od roku 1996. Moderovala ho britská speváčka Rita Ora. Budúci rok rozdajú ceny, o ktorých rozhodujú fanúšikovia a fanúšičky, v španielskom Bilbau.

MTV EMAs 2017

prehľad víťaziek a víťazov

Najlepšia pieseň: Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

Najlepší interpret alebo interpretka: Shawn Mendes

Najlepší nováčik: Dua Lipa

Najlepší videoklip: Kendrick Lamar – Humble

Interpret s najlepšími koncertmi: Ed Sheeran

Najlepší alternatívny interpret alebo interpretka: Thirty Seconds To Mars

Najlepší popový interpret alebo interpretka: Camila Cabello

Najlepší rockový interpret alebo interpretka: Coldplay

Najlepší elektronický interpret alebo interpretka: David Guetta

Najlepší hip-hopový interpret alebo interpretka: Eminem

Najlepší interpret z relácie MTV Push: Hailee Steinfeld

Najlepší look: Zayn

Najlepšie vystúpenie v rámci World stage: The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017

Najlepší fanúšikovia: Shawn Mendes

Global Icon: U2