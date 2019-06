Udržateľný rozvoj nemôže fungovať bez mieru, povedal Pellegrini na ekonomickom fóre v Petrohrade

PETROHRAD 7. júna (WebNoviny.sk) – Už teraz vieme, že šanca dosiahnuť niektoré z cieľov udržateľného rozvoja je ohrozená. Preto potrebujeme konať, a to ihneď. V diskusii o tom, ako naplniť ciele udržateľného rozvoja z Agendy 2030, sa potrebujeme sústrediť na financovanie a komunikáciu, najmä s mladými.

Vo svojom príhovore na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF) to uviedol premiér Peter Pellegrini. V paneli venovanému udržateľnému rozvoju vystúpil spolu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom či bulharským prezidentom Rumenom Radevom. Pellegrini účasťou na fóre završuje svoju štvordňovú návštevu Ruska.

Pellegrini vidí v debate o udržateľnom rozvoji dve hlavné otázky – financovanie a komunikáciu. Pokiaľ ide o financovanie, za kľúčové považuje zapojenie súkromného sektora.

„Rodinný rozpočet“ financovania týchto cieľov sa pohybuje na úrovni päť až sedem biliónov dolárov. To tvorí zhruba 10 percent svetového HDP, pričom 60 percent z neho tvoria HDP súkromné firmy.

My message at St. Petersburg Int’l Economic Forum #SPIEF2019: “There can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development” pic.twitter.com/iNjc58fKWc

— Peter Pellegrini (@PellegriniP_) June 7, 2019