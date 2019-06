BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Európska futbalová únia (UEFA) zaradila slovenského rozhodcu Ivana Kružliaka do elitnej skupiny arbitrov pre sezónu 2019/2020.

V praxi to znamená, že by mal pravidelne dostávať šancu viesť zápasy Ligy majstrov a jeho cieľom je prebojovať sa do okruhu rozhodcov pre ME 2020. Zatiaľ naposledy bol do jesene 2009 medzi najlepšími arbitrami Ľuboš Micheľ.