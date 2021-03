Červené okresy pribudli a čiernych ubúda, situácia v súvislosti s koronavírusom na Slovensku sa naďalej zlepšuje (naživo)

aktualizované 30. marca 15:21

Ministerstvo zdravotníctva má v utorok tradičnú tlačovú konferenciu o aktuálnej epidemickej situácii na Slovensku, na ktorej v súvislosti s koronavírusom priblížili vývoj počtu pozitívnych prípadov, hospitalizovaných, úmrtí, ale aj zaočkovaných či aké máme aktuálne reprodukčné číslo.

Naživo: Tlačová konferencia o aktuálnej epidemickej situácii

Keďže sa situácia u nás postupne zlepšuje, tak od pondelka 5. apríla ubudne čiernych okresov, ktorých máme v tomto týždni 14. Červených okresov naopak pribudne desať a spolu ich tak budeme mať už 17.„Celá krajina je však stále v čiernej farbe, pretože počet hospitalizovaných stále neklesol pod 3-tisíc,“ povedal štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stahura.

COVID automat – farby okresov podľa epidemickej situácie od 29. marca do 4. apríla Čierne okresy na Slovensku (14) Čadca, Gelnica, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Ružomberok, Trenčín, Turčianske Teplice, Žilina Bordové okresy na Slovensku (58) Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Komárno, Košice I-IV, Košice – okolie, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen Červené okresy na Slovensku (7) Kežmarok, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce

„Veľkonočné desatoro“ odporúčaní

Opatrenia na Slovensku sa cez Veľkú noc sprísňovať nebudú ale rozšírili sa o „veľkonočné desatoro“ odporúčaní.

Odborníci v rámci symbolického desatora žiadajú občanov, aby počas veľkonočných sviatkov obmedzili stretnutia, odložili šibačku a polievanie. Žiadajú tiež, aby sa veriaci zúčastňovali bohoslužieb virtuálne. Odporúčajú tráviť čas v prírode, nemali by sme však vytvárať veľké skupiny. Stretávať by sme sa mali len s najbližšími. Ak sa do rodín vrátia príbuzní zo zahraničia, chrániť sa majú všetci v domácnosti.

„Prosíme, aby každý veľmi vážne zvážil návštevu rodičov a starých rodičov, a to aj v prípade, ak sú očkovaní,“ uviedla počas predstavovania spomínaného desatora hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.

Odborníci tiež odporúčajú športovať individuálne a v prírode. Konzílium tiež vyzýva na nosenie rúšok v exteriéri a respirátorov v interiéri. Odborníci apelujú tiež na to, aby ľudia cestovali len v rámci okresu.