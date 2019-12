Ukončí Roger Federer kariéru? Grandslamový šampión tvrdí, že je to reálne

Zo svetovej tenisovej scény by mohla zanedlho odísť jej dlhoročná legenda – Švajčiar Roger Federer. Už 38-ročný bazilejský rodák v najnovšom rozhovore pre nemecký denník Die Welt priznal, že premýšľa o ukončení profesionálnej hráčskej kariéry. „Táto myšlienka je súčasťou môjho terajšieho života. Dokonca je to naozaj reálne,“ poznamenal Federer.

Zároveň však podotkol, že ešte nestanovil presný dátum, keď raketu definitívne „zavesí na klinec“. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión si vie predstaviť, že by ukončil kariéru na okruhu ATP, no naďalej by nastupoval napríklad na exhibičných podujatiach, kde by podľa vlastných slov ešte bol schopný odohrať veľké zápasy. „Nemôžete hrať stále, týždeň po týždni,“ skonštatoval Roger Federer.