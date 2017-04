Ukradli im auto, ale mali zaplatiť pokutu. Dnes sú už policajti a úradníci prepojení

NITRA 16. apríla (WebNoviny.sk) – Občania, ktorým ukradli auto, už nemusia chodiť aj na dopravný inšpektorát, stačí krádež nahlásiť na obvodnom oddelení polície. Od tohto roka totiž funguje automatický prenos údajov z pátracej evidencie do systému evidencie vozidiel, avšak nie všetky staršie dáta sú už v systéme.

Nitranom Kataríne B. s manželom prišli z Okresného úradu Nitra výzvy na zaplatenie dvoch pokút spolu vo výške 330 eur za to, že sa v januári 2017 nedostavili na technickú a emisnú kontrolu s autom. To im však v septembri 2015 ukradli. „Ako to, že keď dopravný inšpektorát zaeviduje auto ako ukradnuté, poisťovňa zaeviduje auto ako ukradnuté a zruší mu povinné zmluvné poistenie, tak na odbor cestnej dopravy príslušného okresného úradu táto informácie neprenikne?“ povedala Katarína B.

Po nahlásení krádeže sa vozidlo vyradí z evidencie vozidiel, reagovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová. Okresný úrad Nitra však tvrdí, že informácie o odcudzení auta nemá. „Okresný úrad – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá informácie o oznámení vlastníka motorového vozidla o jeho odcudzení. Údaje o odcudzení motorového vozidla nie sú uvedené v evidencii vozidiel, do ktorej má tunajší úrad prístup,“ napísal prednosta Okresného úradu Nitra Karol Borik. Manželia z Nitry museli do 15 dní podať na okresnom úrade odpor a predložiť dôkazy o tom, že auto im naozaj ukradli. Okresný úrad im uznal, že pokuty zaplatiť nemusia.

Ministerstvo vnútra reagovalo, že pracovníci okresných úradov dopravy majú možnosť prístupu do systému evidencie vozidiel. Problém môže byť v chýbajúcich dátach. „V súčasnosti sa dodávateľom a prevádzkou systému postupne rieši porovnanie starších záznamov vedených v pátracej evidencii s údajmi v systéme evidencia vozidiel a donahrávanie chýbajúcich dát, čo si môže vyžiadať určitý čas,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerstva vnútra Peter Lazarov.