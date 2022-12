Ukrajina nakúpila stovky dronov, využiť ich chce na obranu tvrdí Fedorov

Ukrajina kúpila približne 1 400 dronov, predovšetkým na prieskum, ale plánuje vývoj bojových modelov, ktoré budú môcť útočiť na výbušné drony používané Ruskom.

V rozhovore pre tlačovú agentúru The Associated Press to uviedol ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov, ktorý označil ruskú vojnu na Ukrajine za prvú veľkú vojnu v internetovom veku.

„Teraz, keď sme viac-menej vybavení prieskumnými dronmi, sú ďalšou etapou úderné drony,“ povedal Fedorov. „Ide o výbušné drony a drony, ktoré letia do výšky tri až desať kilometrov a zasahujú ciele,“ dodal.

Minister naznačil „viac misií s údernými dronmi“ v budúcnosti, ale nepovedal bližšie podrobnosti. „Hovoríme o dronoch, ktoré vyvíjame na Ukrajine. V každom prípade pôjde o nový krok v rozvoji technológií,“ dodal.

Ukrajina realizuje výskum a vývoj dronov, ktoré by mohli bojovať proti iným dronom a zostreľovať ich, konštatoval Fedorov.

„Už teraz môžem povedať, že situácia v oblasti dronov sa drasticky zmení vo februári alebo marci,“ poznamenal.