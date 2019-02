Ukrajina postupne zvyšuje odber plynu zo Slovenska, rekordný však bol október 2016

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Ukrajinci postupne zvyšujú odber zemného plynu zo Slovenska. Kým začiatkom januára naši východní susedia odoberali plynovodom Vojany-Užhorod zhruba 2,5 milióna metrov kubických plynu denne, koncom prvého mesiaca tohto roka to bolo od 6 do 8 miliónov metrov kubických.

Počas prvých februárových dní bol odber plynu už na úrovni vyše 17 miliónov metrov kubických plynu denne. Vojanský plynovod však ani v súčasnosti nie je využívaný na polovicu, keďže jeho kapacita je 44 miliónov kubíkov plynu denne.

Ako vyplýva z informácií zverejnených slovenským prepravcom plynu, spoločnosťou Eustream, vojanský plynovod nebol využitý naplno ani pred blížiacou sa tohtoročnou zimnou sezónou.

Rekord z októbra 2016

Kým počas augusta, septembra a októbra odoberali zo Slovenska od 23 do 24 miliónov metrov kubických plynu denne, počas novembrových dní klesla preprava plynu vojanským plynovodom na zhruba 20 miliónov metrov kubických.

V decembri bola preprava plynu zo Slovenska na Ukrajinu dokonca na úrovni 7 miliónov kubíkov denne. Stále platí, že doterajší rekord zaznamenal slovenský prepravca plynu v sobotu 29. októbra 2016. Vtedy sa reverzným tokom v Budinciach prepravilo vyše 44 miliónov kubíkov plynu.

Najviac zemného plynu prepravuje Eustream stále hlavným plynovodom Bratstvo, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a potom ďalej do západnej Európy. Od začiatku roka je preprava týmto plynovodom stabilná. V januári sa plynovodom Bratstvo denne prepravilo od 118 do 167 miliónov metrov kubických plynu, vo februári to bolo od 143 do 163 miliónov.

Plyn do Rakúska a Česka

Slovensko-rakúskym plynovodom sa v januári tohto roka na Slovensko doviezlo najviac 1,5 milióna metrov kubických plynu denne.

Zo Slovenska do Rakúska bola preprava plynu od 100 do 140 miliónov kubíkov. Počas prvých februárových dní nám Rakúsko posielalo denne necelé 3 milióny kubických plynu, pričom nášmu západnému susedovi sme cez bod Baumgarten dodali od 116 do 139 miliónov metrov kubických plynu denne.

Do Českej republiky išlo zo Slovenska počas januára od 14 do 16 miliónov metrov kubických plynu denne. Vo februári sme dodali nášmu západnému susedovi denne od 9 do 12 miliónov kubíkov plynu. Naopak, z Česka sa cez Lanžhot doviezlo na naše územie počas januárových dní od 4 do 11 miliónov kubíkov plynu denne a počas prvých februárových dní od 2 do 13 miliónov metrov kubických.