Ukrajina potvrdila ďalší útok na strategický most pri Chersone a tvrdí, že protiofenzíva na juhu napreduje (video)

Ukrajinskí predstavitelia potvrdili ďalší útok na kľúčový most, ktorý používajú ruské sily na podporu a zásobovanie svojich jednotiek na okupovanom juhu Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský web CNN.

Na sociálnych sieťach sa objavilo viacero videí s explóziami v blízkosti Antonivského mosta ponad rieku Dnipro v Chersonskej oblasti, ktorá prepája Ukrajinu a Ruskom anektovaný polostrov Krym. Zásahy mosta potvrdila i hovorkyňa ukrajinského operačného veliteľstva Juh Natalia Humeňuková: „Áno, nastali útoky na most, a boli presné.“

Antonivský most pri Chersone má strategický význam. Už pred týždňom bol podľa regionálneho predstaviteľa dosadeného Moskvou vážne poškodený ukrajinským ostreľovaním. Ukrajinská armáda vtedy pri útokoch použila mimoriadne presné americké raketomety HIMARS.

Ukrajinským predstaviteľom sa podarilo uskutočniť zámer, aby most mohol naďalej slúžiť civilnej doprave, no bol neprejazdný pre ruskú ťažkú techniku. Humeňuková podotkla, že ukrajinská armáda na rozdiel od ruskej „neničí infraštruktúru, ale plány nepriateľa“.

