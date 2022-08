Ukrajina prešetruje viac ako 20-tisíc podozrení zo spáchania vojnového zločinu, obvinili 135 ľudí

Ukrajina prešetruje takmer 26-tisíc podozrení zo spáchania vojnového zločinu. Doteraz bolo obvinených 135 ľudí. Z nich je 15 vo väzbe a 120 sa zatiaľ nepodarilo zadržať. Uviedol to ukrajinský hlavný prokurátor pre vojnové zločiny Jurij Bilousov. Prvou osobou odsúdenou za vojnové zločiny na Ukrajine bol v máji 21-ročný ruský vojak.

„Niekedy dostávame otázku, prečo stíhame takých… vojakov s nízkou hodnosťou. Je to len preto, že sú fyzicky tu… Ak by tu fyzicky boli generáli a dokázali by sme ich zadržať, určite by sme stíhali generálov,“ povedal Bilousov. Informuje o tom portál news.sky.com.