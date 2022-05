Ukrajina sa nevzdá žiadneho svojho územia, tvrdí poradca ukrajinského prezidenta Podoľak

Ukrajinská vláda nebude súhlasiť so žiadnou mierovou dohodou, ktorej súčasťou by malo byť vzdanie sa akéhokoľvek ukrajinského územia. Referuje o tom spravodajský web BBC, ktorý dodáva, že Kyjev v tomto smere zjavne pritvrdil vo svojom postoji.

Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak uviedol, že Ukrajina nebude reflektovať na naliehavé výzvy zo Západu týkajúce sa prímeria, ktoré by zahŕňalo to, že by ruské sily zostali na okupovaných územiach na juhu a východe Ukrajiny.

Povedal, že takéto ústupky by viedli k tomu, že Moskva by z dlhodobého hľadiska začala ešte väčšiu a krvavejšiu ofenzívu proti Ukrajine.

Podoľakove komentáre prišli v čase, keď Rusko pokračuje v úsilí obkľúčiť ukrajinské sily brániace mesto Sjevjerodoneck v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.