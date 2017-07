Ukrajina údajne zmarila druhý kyberútok, mal sa rozšíriť zo serverov spoločnosti M.E. Doc

KYJEV 5. júla (WebNoviny.sk) – Ukrajina sa vyhla druhému kyberútoku, informovali v stredu tamojšie úrady. Minister vnútra Arsen Avakov na sociálnej sieti Facebook napísal, že druhá fáza útoku mala podľa plánu na Ukrajine vrcholiť 4. júla o 16:00.

Polícia zasiahla v spoločnosti M.E. Doc

Druhý útok, rovnako ako prvý, sa mal rozšíriť zo serverov spoločnosti M.E. Doc vyvíjajúcej účtovnícke programy, ktorých používateľmi sú veľké medzinárodné spoločnosti sídliace v Ukrajine.

Polícia však v tejto firme zasiahla a servery zabavila. “Zabránili sme spusteniu druhej vlny vírusov,” skonštatoval hovorca polície Jaroslav Trakalo s tým, že vyšetrovatelia už našli dôkazy o ruskom zásahu, no ďalšie informácie nezverejnil. M.E. Doc pritom celý týždeň odmietala, že by bola zdrojom šírenia vírusu, no v stredu pripustila, že sa k nim vlámali a do počítačov nasadili škodlivý program.

Ukrajina z kyberútokov obviňuje Rusko

Rozsiahly kybernetický útok, ktorý 27. júna paralyzoval počítače po celej krajine, najprv pôsobil ako mimoriadne agresívny ransomware, no podľa analytikov to bola pravdepodobne len lesť a skutočným cieľom bolo vyvolanie chaosu a zničenie dát.

Podľa spoločnosti Microsoft hackeri napadli organizácie a inštitúcie v 64 krajinách sveta, vrátane Ruska, Nemecka, Dánska, Indie, Talianska, Spojeného kráľovstva alebo USA. Najviac však zasiahli Ukrajinu, kde narušili chod energetickej siete, centrálnej banky, letiska v Kyjeve, vládnych kancelárií, poskytovateľov telekomunikačných služieb či monitorovacích systémov v Černobyle.

Ukrajina z kyberútokov obviňuje Rusko, keďže sa odohrali deň pred ich štátnym sviatkom oslavujúcim ústavu, ktorú Ukrajina schválila po odtrhnutí sa od Sovietskeho zväzu. Zodpovednosť Ruska, ktoré vinia aj za veľké útoky na energetické siete v rokoch 2015 a 2016 či na volebný systém pred voľbami v roku 2014, však zatiaľ nedokázali.