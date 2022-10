Ukrajinci by mali trvať na tom, že Rusi v ich krajine páchajú genocídu, príkladom je podľa Nemecka aj Mariupoľ

Nemecko sa domnieva, že ukrajinskí predstavitelia by mali na medzinárodných súdoch trvať na tom, že ruská armáda na Ukrajine pácha genocídu.

Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na predstaviteľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí Tobiasa Lindnera.

Putin popiera existenciu Ukrajiny

„Zločiny, ktoré sa teraz páchajú, by sa mali kvalifikovať ako genocída a s takýmto označením by sa mali dostať pred súd. A až potom by mal súd rozhodnúť, či sú to zločiny proti ľudskosti alebo genocída,“ povedal na konferencii v Berlíne, na ktorej vystúpil i ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba.

Lindner poukázal na to, že páchanie genocídy viackrát svojím slovníkom potvrdil i samotný ruský vodca Vladimir Putin. „Prezident Ruska opakovane poprel existenciu Ukrajiny a Ukrajincov,“ pripomenul Lindner a dodal, že to svedčí o genocíde.

Ako príklad genocídnej epizódy vojny uviedol kobercové bombardovanie a iné ničenie civilistov v Mariupoli.

„Vieme, že v Mariupole bolo zabité obrovské množstvo ľudí a tí, ktorí zostali, nemajú elektrinu, jedlo ani vodu. Ako môžeme hodnotiť tento zločin?“ položil Lindner rečnícku otázku.

Deportácie detí do Ruska

Za epizódu genocídy považuje Lindner aj masové deportácie ukrajinských detí do Ruska. „Hovoríme o únosoch ukrajinských detí, keď boli umiestnené do rodín s ruskými rodičmi na takzvanú adopciu,“ vysvetlil.

Lindner zdôraznil, že Nemecko „veľmi dobre vie, čo je genocída“, pretože má vo svojej histórii podobnú smutnú stránku.

Zároveň dodal, že potrestanie vodcov Ruska je veľmi dôležité, aby sa takýto zločin neopakoval, rovnako ako bolo potrestané Nemecko a vodcovia Tretej ríše.

„Norimberský tribunál bol dar, ktorý našej krajine pomohol. Dovedna 22 nacistov bolo uznaných vinnými,“ skonštatoval Lindner.