Ukrajinci so štatútom dočasného útočiska musia splniť zopár podmienok, aby sa mohli zamestnať na Slovensku

Utečenci z Ukrajiny, ktorí získali štatút dočasného útočiska, sa môžu zamestnať na Slovensku ako ktorýkoľvek cudzinec pochádzajúci z tretej krajiny.

Ak majú dohodnutý príjem aspoň vo výške minimálnej mesačnej mzdy, po podaní prihlášky poistenca vstúpia do systému verejného zdravotného poistenia. V tlačovej správe o tom informovala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).

Rodné číslo nahradí identifikátor

K prihláške poistenca je potrebné priložiť aj pracovnú zmluvu, informačnú kartu a doklad o dočasnom útočisku. Ak takíto cudzinci nemajú pridelené rodné číslo, nie je potrebné ho na prihláške uvádzať. Na vystavenom preukaze poistenca budú mať uvedené identifikačné číslo nahradzujúce rodné číslo.

Zamestnávateľ môže zamestnať občana Ukrajiny, ktorému štát poskytol dočasné útočisko a obdržal doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenska, na pracovnú zmluvu alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Prihlasovanie zamestnancov

Zamestnávateľ si podľa VšZP plní oznamovacie povinnosti za svojich zamestnancov elektronicky do 8 pracovných dní, a to prostredníctvom ePobočky alebo na elektronickom nosiči.

Zamestnávateľ má povinnosť na predpísanom formulári informačnej karty poskytnúť príslušnému úradu práce, podľa miesta výkonu práce, údaje o zamestnaní, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.