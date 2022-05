Ukrajinská armáda zvádza ťažké boje o udržanie mesta Sjevjerodoneck, Rusi sa snažia vojakov odstrihnúť od zásobovania

Rusko sa snaží obkľúčiť ukrajinské mesto Sjevjerodoneck a odrezať ho od jeho hlavnej zásobovacej cesty. Hovorca ukrajinského rezortu obrany uviedol, že ruské sily sa snažia obkolesiť toto mesto, ktoré sa stalo stredobodom intenzívneho boja v Donbase. Informuje o tom portál news.sky.com.

„Boje o cestu do Sjevjerodonecka pokračujú. Kľúčová cesta do Sjevjerodonecka zostáva pod ukrajinskou kontrolou. Existujú alternatívne cesty zásobovania ukrajinských jednotiek, ak by sme stratili kontrolu nad cestou. Skôr alebo neskôr Ukrajina podnikne rozsiahle protiútoky,“ povedal hovorca ukrajinského ministerstva obrany.

Pripustil pritom, že ruské sily dosiahli na Donbase určité dočasné úspechy. Oblasť je terčom neustáleho mínometného bombardovania, ktoré ničí domy, zabíja civilistov a ohrozuje ich poslednú únikovú cestu, uviedli ukrajinskí predstavitelia.