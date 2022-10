Ukrajinská pošta vydá známku s vyobrazením zničeného Krymského mosta, plánuje predať sedem milónov kusov

Ukrajinská pošta predstavila novú poštovú známku so zničeným Krymským mostom. Ako na Telegrame uviedol jej šéf Ihor Šmeľanskyj, na známke bude zobrazené to, „čo zostalo“ z Krymského mosta. Na ňom v sobotu ráno nastala silná explózia, po ktorej sa časť mosta spájajúceho pevninské Rusko s ukrajinským polostrovom Krym zrútila do vôd Kerčského prielivu.

Pri incidente zahynuli tri osoby. „Už dávno sme nezažili také dobré ráno,“ povedal Šmeľanskyj a dodal, že známku pripravovali už dlho a plánujú predať sedem miliónov takýchto známok v hodnote 18 hrivien za kus. Pošta už predtým vydala súbor známok, ktoré pripomínajú potopenie ruského krížnika Moskva.