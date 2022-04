Ukrajinské matky vyšli do ulíc Bratislavy s cieľom upozorniť na ruský teror, ich spovede lámu srdce (video)

V uliciach Bratislavy v nedeľu pochodovali ukrajinské matky, pričom v náručí niesli symbolické bábky, pripomínajúce mŕtve deti.

Ako v tlačovej správe informovali organizátori protestu, účelom bolo pripomínať násilie páchané na civilistoch ruskými okupantmi na Ukrajine vrátane detí.

Desivé príbehy zachránených matiek

Účastníci pochodu prešli centrom Bratislavy z Rybného námestia na Hlavné námestie, kde vystúpili ženy z Ukrajiny, ktoré rozpovedali svoje osobné príbehy. Podujatie zorganizovalo hnutie Pochod ukrajinských žien v spolupráci so Znepokojenými matkami a iniciatívou Mier Ukrajine.

„Ukrajinské deti každý deň umierajú a my nemôžeme len tak sedieť a pozerať sa na to. Utiekli sme pred vojnou, ale to neznamená, že sme slabé,“ povedala jedna z organizátoriek pochodu Yulia Tupikina.

Teror ruských vojakov

Upozorňovanie na zločiny, ktoré páchajú ruskí okupanti na Ukrajine, je podľa nej formou boja za vlasť. „Napriek odvahe a nasadeniu našich obrancov apelujeme na to, že potrebujú pomoc. Sami to nezvládneme,“ doplnila Tupikina.

Do 9. apríla zomrelo podľa ukrajinskej prokuratúry na Ukrajine 176 detí a 324 ich bolo zranených.