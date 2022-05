Ukrajinský veľvyslanec sa prihovoril za Poľsko. EÚ vyzval, aby uvoľnila eurofondy pre túto ústretovú krajinu

Ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Andrij Deščycja povedal, že jeho národ je vďačný za ústretovosť, ktorú Poliaci poskytli miliónom ukrajinských utečencov. Dúfa však, že Európska únia čoskoro uvoľní Poľsku miliardy eur, aby na túto pomoc nedoplácal poľský ľud.

Deščycja uviedol, že hoci sa v doterajšom priebehu invázie nevyskytlo v Poľsku spoločenské napätie, obáva sa, že by sa v budúcnosti mohlo objaviť vzhľadom na veľký rozsah poľskej pomoci Ukrajine.

Pomoc Ukrajincom na úteku

Poľská vláda poskytla Ukrajincom bezplatnú lekársku starostlivosť, vzdelávanie a ďalšie sociálne služby, pričom viac ako 80 % z nich je ubytovaných v súkromných poľských domoch.

Deščycja poznamenal, že Rusko sa na internete snaží šíriť dezinformácie, že s Ukrajincami sa zaobchádza lepšie ako so samotnými Poliakmi, a obáva, že by to neskôr mohlo vyvolať problémy.

„Mám obavy, pretože neviem, kde sú hranice tejto pohostinnosti Poliakov,“ povedal v piatok v rozhovore pre agentúru AP. „Je to vrelé a zdravé privítanie. Ale ako dlho to takto môže trvať? Je to pochopiteľné pre mňa a pochopiteľné aj pre mojich krajanov. Chápu, že existujú určité limity,“ dodal veľvyslanec.

Spory by mali ísť bokom

Podľa Deščycju by bolo riešením, keby Európska únia uvoľnila Poľsku miliardy eur z balíka na obnovu po pandémii koronavírusu. Predišlo by sa tým podľa neho frustrácii ukrajinských utečencov, ktorí by z Poľska mohli zamieriť do iných krajín EÚ.

V súvislosti s Poľskom je momentálne uplatňovaný mechanizmus vyplácania finančných prostriedkov EÚ, ktorý je podmienený dodržiavaním právneho štátu. Dovedna 36 miliárd eur vyčlenených pre Poľsko je zablokovaných pre spor s EÚ týkajúci sa súdnictva v Poľsku.