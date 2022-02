NIGHTMARE ALLEY

Premiéra: 3. 2. 2022

Searchlight pictures, USA 2021

Réžia: Guillermo del Toro

Keď sa charizmatický, ale nešťastný Stanton Carlisle v podaní Bradley Coopera na kočovnom karnevale zapáči jasnovidkyni Zeene (Toni Collette) a jej manželovi Peteovi (David Strathairn), razom dostáva životnú šancu premeniť svoj dovtedy mizerný život.

Na to, aby sa odrazil z existenciálneho dna začne využívať novonadobudnuté vedomosti a schopnosti, ktoré však zneužije na to, aby si získal a ovládol bohatú elitu newyorskej spoločnosti 40. rokov. S cnostnou Molly (Rooney Mara) vždy plne lojálnou po svojom boku Stanton plánuje podviesť nebezpečného magnáta (Richard Jenkins) a to aj s pomocou tajomnej psychiatričky v podaní Cate Blanchett, ktorá sa stane aj jeho najnebezpečnejším súperom na ceste k bohatstvu a sláve.

Film Ulička nočných môr bol natočený podľa rovnomenného románu z roku 1946 a legendárny režisér Guillermo del Toro držiteľ ceny americkej akadémie Oscar v ňom redefinuje klasický hollywoodsky žáner filmu noir v temný a sexy thriller / drámu, ktorý zaznamenáva vzostup a pád ambiciózneho podvodníka a reflektuje jeho morálny príbeh o tom ako chamtivosť môže zviesť zlomeného človeka k tomu, aby robil amorálne veci. Bradley Cooper a Cate Blanchett, excelujú pod režijným vedením Guillerma del Toro v nevšednej filmovej tragédii plnej intríg, podvodov, žiadostivosti, manipulácie a zvádzania.

Foto: CinemArt

