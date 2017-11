Úlohou nových županov je, aby ukázali, čo je úlohou krajov, tvrdí prezident Kiska

BRATISLAVA 12. novembra (WebNoviny.sk) – Úlohou nových županov a poslancov vyšších územných celkov je, aby ukázali, o čom župy sú, aká je ich úloha a čo dokážu skutočne zmeniť. Povedal to v rozhovore televízie Ta3 v dnešnej relácií V politike prezident SR Andrej Kiska s tým, že ľudia si často neuvedomujú, aké kompetencie majú samosprávne kraje.

Na adresu novozvoleného predsedu Banskobystrického kraja Jána Luntera Kiska povedal, že bol dobrým kandidátom. Podľa prezidenta Lunter má silný príbeh a ukázal, čo chce zmeniť. „Angažovali sa média, aktivisti, neziskové organizácie, politici, celá spoločnosť sa zomkla a ukázala, že chceme moderné Slovensko,“ povedal s tým, že voliči demokratickou voľbou rozhodli, že županom už nebude Marián Kotleba. „Ale nesmieme zaspať. Novodobí fašisti sú organizovaná silná a nebezpečná politická sila,“ uviedol.

Angažovala sa celá spoločnosť

Voľby podľa neho ukázali, že ľudia očakávajú, že sa veci pohnú. Že bude vidieť hmatateľné výsledky. „Stále ako krajina máme problémy s chudobnými regiónmi, s korupciou, stagnujúcim školstvom, zdravotníctvom, nie sme sociálny štát. Každý politik by si mal byť vedomý, že politikom nie je kvôli vlastným výhodám, ale aby slúžil krajine a aby ju zmenil,“ podotkol.

Hoci účasť vo voľbách bola 30 percent, ukazuje sa, že ľudia cítia potrebu zmeny. Rovnako podľa prezidenta, ak kandiduje človek so silným príbehom, výsledky volieb nie sú nikdy vopred jasné. Otázka zmeny územného členenia podľa Kisku zatiaľ nie je aktuálna. „Zdá sa ale, že zatiaľ neexistuje širšia politická vôľa túto problematiku otvárať, ale ja som za, aby sme o tom diskutovali,“ povedal.

Zmena územného členenia

Kauza KTAG podľa prezidenta „je obyčajný špinavý politický boj“. „Ukazuje sa, kto za celou kauzou stojí, kto o kauze vedel a mrzí ma, že aj proti prezidentovi sa vedie politický boj,“ povedal. V súvislosti s tým, že spoločnosť zaplatila nižšiu daň ako mala, uviedol, že spoločnosť po vyšetrovaní chybu priznala, oľutovala a daň doplatila. Podľa neho pojem účinná ľútosť je na Slovensku postavený zle. Podľa neho treba rozlišovať medzi „podvodníkmi, ktorí v kufríkoch fiktívne prenášajú milióny eur“ a živnostníkmi a podnikateľmi, ktorí môžu urobiť chybu a napraviť ju. „ To sú dva rozličné svety a mali by sa diferencovať,“ uviedol.

„Mrzí ma, že som mohol niektorých ľudí sklamať. Akonáhle prišiel daňový úrad do firmy, doplatok bol vyrovnaný. Mrzí ma to, ak by som bol opäť v takejto situácii, konal by som inak,“ povedal. Podľa prezidenta sa polícia na Slovensku zneužíva a unikajú z nej informácie. „Vláda by mala začať konať. V programovom vyhlásení povedala, že sa zriadi nezávislá komisia na kontrolu polície. Dodnes nie je,“ dodal.

Prezident zároveň vníma prijatie deklarácie v rámci zahraničnej politiky trojicou najvyšších ústavných činiteľov, ním, Robertom Ficom (Smer-SD) a Andrejom Dankom (SNS) za významný krok. „ Už sme v jadre EÚ, je dôležité, aby sme diskutovali, ako ďalej pokračovať v integrácii,“ uviedol. Trojica v dokumente vyhlásila, že bude spoločne dbať o jasnú a zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenska navonok v zahraničí a spoločne prijatých rozhodnutí v rámci EÚ a NATO.