Úlohy Energetickej únie sú podľa Šefčoviča splnené, projekt má pomôcť aj slovenskému priemyslu

BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) – Projekt Energetickej únie je hotový. Konštatoval to eurokomisár pre vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič.

„Som veľmi rád, že som mohol odísť na volebnú dovolenku v čase, keď všetky tie úlohy, ktoré sme si dali, keď sme začali Energetickú úniu v roku 2014 budovať, sú splnené. Energetická únia je projekt, ktorý vznikol v strednej Európe. Som na neho veľmi hrdý,“ povedal pred novinármi kandidát na slovenského prezidenta.

Slovensko mimoriadne trpelo

O vytvorení Energetickej únie sa podľa Šefčoviča začalo uvažovať už v roku 2009, kedy Slovensko zažilo najťažšiu plynovú krízu. Na zhruba dva týždne totiž úplne prestal prúdiť plyn z Ruska cez Ukrajinu.

„Slovensko mimoriadne trpelo. Museli sme riešiť, kam pôjdu posledné zvyšky energie, ktorú máme. Pamätám si tú veľkú drámu, keď sme to museli riešiť na úrade vlády, keď sme to riešili v Bruseli. Prijali sme rozhodnutie, že tie posledné zvyšky energie, ktorú máme, pôjdu do domácností a nemocníc. Čiže sme museli zavrieť priemysel, museli sme zavrieť školy. Už vtedy sme vedeli, že niečo podobné sa nesmie zopakovať. Čiže myšlienka Energetickej únie spočívala v tom ako posilniť energetickú bezpečnosť, aby sa nám toto nikdy už nestalo,“ povedal Šefčovič.

Podpora modernizácie a zefektívňovania nášho priemyslu

Projektom Energetickej únie sa mala taktiež zabezpečiť lacnejšia elektrina. „Chceli sme využiť ten veľký európsky trh tak, aby sme zvýšili konkurenciu na trhu s elektrinou, aby nám klesli ceny energií,“ dodal Šefčovič. Vďaka Energetickej únii sa taktiež mali lepšie skĺbiť klimatické ciele s priemyslom.

„Snažili sme sa dosiahnuť to, aby klimatické opatrenia neboli na ťarchu podnikateľom, ale aby podporovali modernizáciu a zefektívňovanie nášho priemyslu. Aby bol moderný, čistejší ako ten v zahraničí a samozrejme veľmi konkurencieschopný vo svete,“ konštatoval Šefčovič.

Ďalším pilierom Energetickej únie je podľa neho doprava. „Je to veľmi dôležitý pilier pre slovenský priemysel. Chceli sme dosiahnuť, aby autá, ktoré tu vyrábame, boli naďalej najlepšie na svete, a aby postupne sa stávali najčistejšími na svete,“ uzavrel Šefčovič.