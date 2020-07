Ultračierne ryby v hlbokom oceáne pohlcujú svetlo, dokážu sa tým maskovať (foto)

Ultračierna pokožka niektorých druhov rýb žijúcich v hlbokom oceáne pohlcuje svetlo a poskytuje im tak maskovanie pred ostatnými predátormi. Tvrdí to tím vedcov, ktorý objav popísal v odbornom žurnáli Current Biology. Ich zistenia by podľa nich mohli poskytnúť základ pre nové ultračierne materiály, ako napríklad nátery do vnútier teleskopov a fotoaparátov.

Mikroskopické preskúmanie pokožky

Na zvláštne správanie sa pokožky rýb, ktoré žijú v hĺbke viac ako 200 metrov, prišla Karen Osborn zo Smithsonovho inštitútu, keď ich fotografovala. „Nemohla som spraviť dobrý záber, len siluety rýb,“ cituje vedkyňu spravodajský portál BBC. Preto sa s kolegami rozhodla pokožku mikroskopicky preskúmať, vďaka čomu zistili, že zachytáva svetlo.

„Častice pigmentu v ich pokožke majú tú správnu veľkosť a tvar, aby rozptýlili akékoľvek svetlo, ktoré neabsorbujú,“ uviedla Osborn. Tieto pigmentové častice sú usporiadané v hustej tenkej vrstve. „Namiesto toho, aby svetlo odrazili, oni ho rozptýlia ďalej po vrstve – je to pasca na svetlo,“ dodala výskumníčka.

Výborná kamufláž v hlbokom oceáne

Svetlo pohlcujúca pokožka podľa výskumníkov slúži v hlbokom oceáne na výbornú kamufláž. Vo veľkých hĺbkach je veľmi málo svetla a niektoré druhy živočíchov, vrátane predátorov, vyžarujú vlastné bioluminiscenčné svetlo. Keďže sa v hlbokom oceáne nie je kde pred predátormi skryť, ultračierna pokožka, čo pohlcuje svetlo, umožňuje byť rybám takmer neviditeľnými. „To, že sú také veľmi čierne, naozaj týmto tvorom pomáha prežiť,“ skonštatovala Osborn.

Osborn sa napokon jej úsilie pekne odfotografovať ultračierne ryby podarilo. „Vyžiadalo si to veľa špeciálneho nasvietenia a veľa Photoshopu,“ priznala.