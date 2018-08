Umelá tráva môže byť naša výhoda, tvrdí brankár AS Trenčín Šemrinec pred zápasom s AEK Larnaka

ŽILINA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Ofenzívny štýl a zrejme aj veľa gólov možno očakávať vo štvrtkovom prvom súboji play-off Európskej ligy medzi futbalistami AS Trenčín a AEK Larnaka v Žiline (výkop o 18.30 h). K tomuto predpokladu nabádajú doterajšie výsledky oboch tímov v európskej pohárovej súťaži číslo 2. Trenčania v šiestich zápasoch troch predkôl dosiahli skóre 13:3, Larnačania v štyroch súbojoch dvoch predkôl 11:0.

Veľmi nebezpečný

„Ked dali vo dvoch zápasoch Sturmu Graz 7 gólov, určite majú veľkú kvalitu. My však pôjdeme do zápasu s tým, čo je nám vlastné – presadiť sa chceme ofenzívnym štýlom. Z našej strany to určite bude útočné,“ uviedol obranca AS Trenčín Lukáš Skovajsa.

Strach Trenčanom nenaháňa ani macedónsky kanonier súpera Ivan Tričkovski, ktorý v doterajšom priebehu EL strelil už 6 gólov. „Vieme, že dáva góly a je veľmi nebezpečný. Pripravujeme sa však rovnako na neho aj ostatných hráčov,“ doplnil Skovajsa.

Brankár Trenčanov Igor Šemrinec v doterajšom priebehu európskej časti sezóny vytiahol niekoľko skvelých zákrokov a je v pohode aj pred konfrontáciou s Larnakou, tímom z exotického Cypru s výrazne španielskym rukopisom – trénerským aj hráčskym. „Môžeme očakávať španielsky typ futbalu, čiže kombinačne a technicky na výške, prihrávky do nožičky.

Rýchlosť jednotlivcov

Oni sú aj veľmi skúsení. A čo by mohlo na nich platiť? Rýchlosť jednotlivcov, ale aj v práci s loptou..Nemáme sa čoho báť, veď sme prešli cez veľký Feyenoord. Samozrejme, obozretní musíme byť.“ Šemrinec spomenul aj možno dôležitý aspekt umelej trávy v Žiline. „Nezvyknem to takto hovoriť, ale mohla by to byť naša výhoda. Futbal na umelej tráve je rýchlejší, treba to využiť.“

Jeden z kľúčových hráčov stredu poľa Aschraf El Mahdioui tvrdí, že motivácia strieľať góly a útočiť sa Trenčínu nikdy nezunuje. „Aj proti Larnake chceme pokračovať v ofenzívnom predstavení zo súbojov s Feyenoordom. Verím, že nám k dobrému výsledku zajtra pomôžu aj diváci. Teším sa na výbornú atmosféru,“ uviedol 22-ročný Holanďan marockého pôvodu.

Mladé mužstvo

Tréner Trenčína Ricardo Moniz je neochvejný propagátor útočnej hry. Päťdesiatštyriročný Holanďan to potvrdil aj na stredajšej tlačovej konferencii. Na ofenzívnom štýle nechce nič meniť ani proti AEK Larnaka.

„Stretnú sa dva tímy s útočnou filozofiou, preto sa môžeme tešiť na zaujímavý zápas. Môj cieľ s hráčmi je rovnaký ako predtým proti Feyenoordu – streliť veľa gólov, hrať pre divákov a dostať na Slovensko skupinovú fázu Európskej ligy.“

Jeho španielsky náprotivok Andoni Iraola k tomu poznamenal: „Na Trenčín sme sa dobre pripravili. Majú mladé mužstvo, z ktorého srší energia a radosť z futbalu. Myslím si, že umelá tráva bude ich výhoda, ale my sa pripravíme čo najlepšie. Nemôže to byť pre nás výhovorka. Aj proti Dundalku sme hrali na umelej tráve, bolo to náročné, ale prispôsobili sme sa. Verím svojím hráčom, že uhrajú dobrý výsledok pred odvetou.“

Trenčiansky kouč Moniz odpovedal aj na otázku o zdravotnom stave obrancu Jamesa Lawrencea, ktorý nie je ideálny. „Je ešte skoro dať odpovedať na to, či bude hrať. Ak by však nemohol hrať, bola by to veľká strata. Sme zvyknutí na istú zostavu, hoci máme aj iné alternatívy.“