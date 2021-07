Úmrtnosť migrantov na námorných trasách do Európy sa zdvojnásobila, o život prišlo najmenej tisíc ľudí

Počet migrantov a utečencov, ktorí zahynuli na nebezpečných námorných trasách pri pokuse dostať sa do Európy, sa tento rok v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi roku 2020 viac ako zdvojnásobil. Uviedla to vo svojej správe migračná agentúra Organizácie Spojených národov (OSN).

Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v období od januára do júna tohto roka zahynulo najmenej 1146 ľudí, pričom počet osôb, ktoré sa usilovali dostať cez Stredozemné more do Európy, sa zvýšil o 58 %.

Najviac obetí má jedna trasa Stredomorím

Vôbec najviac obetí si vyžiadala trasa Stredomorím medzi Líbyou a Talianskom, a to minimálne 741 mŕtvych. Ďalším v poradí najsmrteľnejších bol úsek medzi západnou Afrikou a španielskymi Kanárskymi ostrovmi, kde zahynulo najmenej 250 ľudí.

Najmenej 147 ľudí zomrelo v západnej časti Stredozemného mora na trase do Španielska, a minimálne šesť ľudí si vyžiadali trasy vo východnom Stredomorí do Grécka.

Skutočný počet úmrtí môže byť vyšší

IOM tvrdí, že skutočný počet úmrtí na námorných trasách do Európy môže byť omnoho vyšší, pretože veľa vrakov lodí je neohlásených a iné sa ťažko identifikujú.

Najsmrteľnejšia nehoda sa tento rok odohrala 22. apríla pri líbyjskom pobreží. Napriek mnohonásobným tiesňovým volaniam sa vtedy utopilo 130 ľudí.