Unáhlené kroky či vyhlásenia k situácii na Blízkom východe môžu byť podľa Ondrejcsáka škodlivé

Unáhlené, jednostranné kroky či vyhlásenia môžu byť jedine škodlivé. Vo svojom facebookovom profile to napísal štátny tajomník ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák (nom. Mostu-Híd) v súvislosti so súčasnou situáciou na Blízkom východe. Slovensko by si podľa neho malo zachovať chladnú hlavu a hľadieť na svoje záujmy, aj keď je volebná kampaň.

Zahraničná a bezpečnostná politika by mali byť podľa štátneho tajomníka robené racionálne, bez hystérie, bez zneužitia na vnútropolitický boj. Predseda Národnej rady SR (NR SR) Andrej Danko (SNS) naopak vyzýva premiéra k rýchlym a razantným krokom.

„Slovenskí vojaci sú v Iraku v rámci medzinárodne akceptovanej výcvikovej misie NATO, ktorá sa realizuje na základe žiadosti irackej vlády. Akékoľvek rozhodnutie o účasti by nemalo padnúť individuálne, keďže je to spoločná misia, ale v úzkej koordinácii s našimi spojencami. Naše aktivity v Iraku majú medzi spojencami veľmi dobré meno a prispievajú k našej spojeneckej dôveryhodnosti a dobrému menu Slovenska vo všeobecnosti,“ myslí si Ondrejcsák.

Bezpečnosť slovenských občanov musí byť podľa neho absolútnou prioritou, preto je potrebné situáciu priebežne sledovať a tiež priebežne konzultovať s našimi spojencami.