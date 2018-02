Unavená Vlhová mala problém s koncentráciou. Je rada, že nabitý olympijský program už skončil

ALPENSIA 24. februára (WebNoviny.sk) – Málokto mal taký nabitý súťažný program na zimných olympijských hrách v Pjongčangu ako slovenská zjazdárka Petra Vlhová, Absolvovala kompletný program alpských disciplín, čiže šesť pretekov v poradí: obrovský slalom, slalom, super G, zjazd, alpská kombinácia a na záver tímová súťaž.

Najlepší výsledok dosiahla ako nováčik v kombinácii, kde skončila piata. V slalome, kde sa očakával útok na medailu, nepotvrdila ambície 13. miestom.

Šťastná najmä z kombinácie

„Mohlo to byť lepšie, ale aj horšie. Šťastná som najmä z kombinácie, kde mi vyšiel slalom a potvrdila som si, že do špičky stále patrím. Predviedla som tam skvelú jazdu. Je jasné, že špeciálny slalom mi vôbec nevyšiel, nemala som svoj deň, no aj to sa stáva. Je to olympiáda, je to o jedných pretekoch. Beriem to aj tak, že ak niečo nevyjde teraz, môže vyjsť inde,“ uviedla Petra Vlhová pre slovenské médiá v Jangpchjongu po tímovej súťaži.

Olympijskú únavu, ktorá sa jej zračila z tváre, 22-ročná Liptáčka opísala takto: „Keď človek cíti fyzickú únavu, začína mať problém aj psychicky sa koncentrovať. Dnes ráno som vstala, vypla budík a vôbec som nevedela, či mám preteky alebo nie. Som v dejisku olympijských hier od 4. februára a bola som už naozaj úplne mimo. Každý deň bol tréning, do toho preteky. Som rada, že to už mám za sebou.“

Minimum času na poolympijský oddych

Vlhová si nemyslí, že Slováci boli ako úradujúci vicemajstri sveta favoritmi tímovej súťaže a prehru v 1. kole s rebríčkovo vyššie postavenými Nemcami berie ako fakt. „Očakávania ľudí sú vždy vysoké. Netreba to však tak brať. Musia to brať tak, ako to je a čakať, čo príde. Na majstrovstvách sveta sme mali svoj deň, každý predviedol skvelý výkon. Medzitým sa však naši súperi zlepšili. Videla som to v paralelných slalomoch počas sezóny, že sa to aj špeciálne trénuje,“ uviedla Petra Vlhová.

Triezve zhodnotenie tímových pretekov neznamená, že nemala vyššie ambície. „Samozrejme, nie som z toho nadšená. Som víťazný typ a tešila by som sa, keby sme zvíťazili. Taký je šport, urobili sme chyby, a preto sme prehrali,“ podotkla zverenka Livia Magoniho.

Vlhová bude mať minimum času na poolympijský oddych. Už počas najbližšieho víkendu (3.- 4. 3.) sa vo švajčiarskej Crans Montane uskutočnia preteky Svetového pohára, kde by nemala chýbať v alpskej kombinácii. „Trošku si oddýchnem, konkrétne dva dni a pôjdem opäť do prípravy na koniec sezóny. Chcem sa v celkovom poradí Svetového pohára udržať čo najvyššie. Je šanca skončiť v elitnej trojke, ale pred nami je ešte veľa pretekov,“ rozlúčila sa Petra Vlhová,