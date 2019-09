UNESCO plánuje obnoviť slávnu mešitu v Mósule, v roku 2014 v nej vyhlásili islamský kalifát

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) plánuje začiatkom budúceho roka začať s opravami mešity al-Núri v irackom Mósule.

Šéfka organizácie Audrey Azoulayová uviedla, že rekonštrukcia mešity, ktorú v roku 2017 vyhodili do vzduchu militanti z Islamského štátu (IS), je súčasťou ambicióznych plánov na revitalizáciu kultúry v zničenom meste. V roku 2014 líder IS Abú Bakr al-Bagdádí v mešite vyhlásil vznik islamského kalifátu.

Iracký minister kultúry a ďalší zástupcovia krajiny sa v stredu zúčastnili na stretnutí so šéfkou UNESCO v Paríži, kde hovorila o rekonštrukcii tejto pamiatky. Spojené arabské emiráty darovali na opravu mešity 50,4 milióna dolárov (v prepočte približne 45,8 milióna eur).