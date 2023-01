Únia miest hovorí o podraze a žiada stiahnutie návrhov noviel, inak sa obráti na Čaputovú

Návrhy noviel zákonov o obecnom riadení, o majetku obcí a o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov sú podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) nezmyselné, deštruktívne a osobné.

V tlačovej správe o tom informovala ÚMS s tým, že mestá sú opäť vystavené podrazom zo strany zákonodarnej moci.

ÚMS apeluje na Národnú radu (NR) SR, aby tieto nezmyselné návrhy stiahla, pričom sa so žiadosťou o pomoc obrátia aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Zneužívanie nestabilnej politickej situácie

„Žiadame predstaviteľov NR SR, aby tieto návrhy nezaradili do programu rokovania skôr, ako budú prerokované so zástupcami miest a obcí. Ak tak neurobia, budeme žiadať prezidentku, aby tieto poslanecké návrhy vrátila späť do parlamentu,“ uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.

Je podľa neho nemysliteľné zneužívať súčasnú nestabilnú politickú a spoločenskú situáciu na pretláčanie takýchto poslaneckých návrhov bez toho, aby vopred prebehli rokovania s tými, ktorých sa to týka. „Takto to nemôžeme nechať. Sme pripravení konať,“ dodal Rybníček.

Návrhy majú chyby

ÚMS vysvetľuje, že predložené návrhy sú nekompetentné, majú chyby, sú nevykonateľné a riešia neexistujúce problémy.

„Máme čoraz väčšie obavy z toho, že v období do parlamentných volieb sa budú množiť snahy o oslabovanie pozície územnej samosprávy ako celku, ale aj oslabovanie pozície priamo volených primátorov, ktorí nielen politicky, ale aj trestnoprávne zodpovedajú za svoje rozhodnutia,“ uviedla ÚMS.

Pripojili sa aj prednostovia

ÚMS vyhlásila, že je pripravená rokovať o systémových opatreniach, ktoré zlepšia stav, ale nestotožňuje sa s arogantným prístupom niektorých poslancov, ktorí namiesto reálnych problémov riešia iba osobné ambície.

„K nášmu postoju sa pripája Asociácia prednostov územnej samosprávy a veríme, že tak urobí aj Združenie miest a obcí Slovenska,“ dodala ÚMS, ktorá zastupuje 61 členských miest obhajujúcich záujmy viac ako dvoch miliónov ľudí.