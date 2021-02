Únia sa snaží redukovať populáciu a USA majú podľa Putina satanské plány, polícia vyvracia ďalší hoax

Viac ako 25-tisíc zdieľaní na internete má za dva dni status, ktorý cituje, čo údajne ruský prezident Vladimír Putin povedal pre talianske médiá. Ako ďalej upozorňuje polícia na webe „Hoaxy a podvody – Polícia SR“, vyjadrenie, ktoré hovorí o „satanských plánoch USA a Európskej únie zredukovať populáciu planéty“ Putin nikdy nepovedal. Hoax publikoval profil s názvom „Marcela Achbergerová“.

„Stránka AFP Fakty oslovila kolegov v Taliansku a pozrela sa na všetky archivované vyjadrenia prezidenta Ruskej federácie. Nenašla žiadne stopy, ktoré by potvrdzovali, že tieto slová prezident Putin povedal,“ napísala polícia. Zároveň konštatuje, že konšpirátori túžia po osobnosti vodcov, v ktorých chcú vidieť svoje vlastné názory a ideály.

„Nie je preto ničím výnimočným, že do úst svojich idolov vložia to, čo si myslia a nezáleží na tom, čo si myslí ich idol a či to niekedy vôbec povedal,“ uvádza polícia. Doplnila, že v tejto súvislosti nejde o osobnosť prezidenta Putina. „Na jeho mieste sa môže ocitnúť ktokoľvek, ku komu začnú konšpirátori vzhliadať,“ dodal Policajný zbor SR.