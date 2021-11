Únia skomplikovala obľúbený dovoz lacných tovarov z tretích krajín. Zjednodušil to až digitálny projekt roka

Až 8 miliónov zásielok s tovarom v nízkej hodnote dorazí ročne na Slovensko z tretích krajín, prevažne z Číny. Obľúbená „online turistika“ za lacnými produktami sa však netýka len Slovákov, ale všetkých Európanov. Únia preto sprísnila podmienky tak, aby nákup už nebol taký jednoduchý a výhodný. Slovensko však promptne zareagovalo projektom e-commerce , ktorý celý proces nákupu mimo EÚ výrazne zjednodušil. A za to si vyslúžil prvé miesto medzi tohtoročnými top digitálnymi projektami v súťaži CENA ITAPA 2021 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. V kategórii Najinovatívnejší projekt, a zároveň Cenu Rádia Slovensko, teda cenu verejnosti, získal projekt Bee Hive monitoring – zdigitalizovaný monitoring života včiel. CENA ITAPA je pre prestížna súťaž najlepších projektov z oblasti digitalizácie, ktorá bola tento rok tvorcom odovzdaná už jubilejný 20. krát.

Cena ITAPA 2021: kategória NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI

KEĎ SPRAVODLIVEJŠIE PODMIENKY ZNAMENAJÚ VIAC BYROKRACIE, TREBA ZASIAHNUŤ

Nové pravidlá preclievania zásielok z tretích krajín, ktoré začali platiť na začiatku júla tohto roka vo všetkých štátoch EÚ, predražili a zbyrokratizovali celý proces nákupu tovarov mimo únie. Povinnosť zaplatiť clo a DPH majú občania po novom aj za zásielky s nízkou hodnotou. Kým dodnes platilo, že zásielky do 22 EUR boli oslobodené od DPH, po novom to neplatí. Navyše každý kupujúci je povinný podať colné vyhlásenie.

Cieľom Únie je vďaka tejto legislatíve vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi z únie a tretích štátov. Avšak za cenu rapídneho zvýšenie administratívy. Tento problém pre Slovákov vyriešilo Ministerstvo financií SR. Dodávateľovi, spoločnosti DITEC, dalo vytvoriť špeciálny portál e-Commerce, ktorý umožňuje podávať zjednodušené colné vyhlásenia. To výrazne zrýchľuje celý proces preclenia tak, že tí, čo si objednali tovar z tretích krajín, a nevyužili spoplatnenú službu kuriéra na dovoz tovaru alebo nezaplatili DPH už pri nákupe, podajú na portáli zjednodušené colné vyhlásenie a zaplatia DPH. Tým sa im tovar dostane do rúk rýchlejšie. Na nové nariadenie reagoval rezort financií v rekordne rýchlom čase. „Naším hlavným cieľom bolo poskytnúť občanom služby vo veľmi prístupnej forme. Realizácia projektu trvala šesť mesiacov, pričom bolo pre nás veľmi dôležité, aby bol projekt nasadený v dostatočnej kvalite a prístupnosti pre bežného občana a aby boli dodržané všetky zákonné podmienky. Zároveň nám záležalo na dobrej spolupráci s objednávateľom, čo sa nám podarilo,“ uviedla Anna Záhorčáková, obchodná riaditeľka Ditec s tým, že k dobrému výsledku projektu v závere prispel aj rezort informatizácie.

Práve tento projekt demonštruje, ako môže digitalizácia odbremeniť negatívne dopady byrokracie. Odborná porota CENY ITAPA mu preto udelila prvé miesto v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti za rok 2021. „Teší ma, že spolupráca s dodávateľom nám veľmi dobre fungovala. Projekty Finančnej správy SR sú pre nás extrémne dôležité a sme radi za pozitívnu odozvu,“ povedala pri preberaní ceny Veronika Gmiterko, generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva financií SR.

KEĎ SA DIGITALIZÁCIA PREMENÍ NA POZITÍVNY ZÁŽITOK

Pomyselnú striebornú a bronzovú medailu si v rámci CENY ITAPA za tento rok odniesli projekty, ktoré bežným ľuďom nielen uľahčili život, ale im ho dokonca aj spríjemnili.

Nie vždy sa napríklad stáva, že projekt zasiahne skutočne drvivú väčšinu obyvateľov krajiny. V tomto prípade sa však tak stalo. Prvýkrát v histórii Slovenska neobchádzali ľudí pri sčítavaní obyvateľstva terénni pracovníci, no sčítavanie prebiehalo výlučne online. Umožnil to komplexný projekt Štatistického úradu SR – Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 z dielne spoločnosti BSP OFTWAREDISTRIBUTION. Jeho pozitívami bolo aj to, že dokázal integrovať údaje z databanky zamestnaní či z registra adries. Výsledok? 5,2 milióna sčítaných Slovákov, čo bol identický úspech ako pri sčítavaní terénnymi pracovníkmi.,avšak výrazne efektívnejší. A tento fakt ocenila aj odborná verejnosť udelením druhého miesta v kategórii oceňujúcej najlepšie digitálne projekty Slovenska za tento rok.

Tretie miesto si odnieslo Hlavné mesto SR Bratislava s projektom Digitálna platba dane z nehnuteľností. Jeho podstatou bolo zrýchliť a zjednodušiť platbu dane pre 200-tisíc daňovníkov v Bratislave. Pre hlavné mesto sú tieto dane jedným z kľúčových zdrojov príjmov, a preto bol tento krok nutný a vopred dobre otestovaný. Projekt pre metropolu zaistila organizácia Future Gov, ktorá realizovala aj elektronické služby pre viaceré britské samosprávy. Bratislavčania boli nadšení.

Cena ITAPA 2021: kategória NAJINOVATÍVNEJŠÍ PROJEKT

DOBRÉ MYŠLIENKY S CELONÁRODNÝM DOSAHOM TREBA OCENIŤ

Absolútnym víťazom kategórie, ktorá hodnotí inovatívne projekty, sa tento rok stala moderná digitalizácia života včiel pod názvom Bee hive monitoring. Jej základným prvkom sú senzory uložené v úľoch sledujúce správanie sa včiel, ktorých výsledky analyzuje umelá inteligencia. Včelári majú tak vždy po ruke aktuálne informácie o tom, čo sa v úľoch deje, koľko v nich majú včely medu, koľko z nich sa doň nevrátilo alebo či náhodou neuhynula kráľovná. Tieto senzory dokážu eliminovať čas včelára, ktorý je nutné vynaložiť na starostlivosť, až o pätinu. No zároveň umožňujú lepšie spoznať správanie včelstiev, čo môže viesť k eliminácii úhynu. Každý rok totiž na celom svete uhynie v priemere 20-40 percent všetkých včelstiev. Mimochodom, včely sú užitočné nielen vďaka tomu, že sú nositeľmi kvalitného medu, no sú aj prirodzeným a veľmi dôležitým opeľovačom poľnohospodárskych plodín.

Výhra tohto projektu dokazuje, že záchrana a osveta v oblasti včelárstva a ekológie sa nedotýka len odbornej verejnosti, ale aj tej laickej. Bee hive monitoring totiž zvíťazil aj v kategórii CENA RÁDIA SLOVENSKO, v ktorej hlasovali stovky poslucháčov. „Náš projekt je výnimočný v tom, že na mikročipe vo veľkosti 3×3 milimetre máme celý operačný systém. To je niečo, ako máte bežne vo svojom osobnom počítači. Z ocenenia ITAPA sa veľmi tešíme a určite sa z toho tešia všetci včelári. Každý rok zbytočne uhynú milióny včelstiev a náš projekt je riešením toho, aby sa minimalizovali zbytočné úhyny. Aktuálne dokážeme monitorovať nielen včelstvá, ale aj prostredie ovzdušia v triedach alebo prostredie v mestách, prašnosť či CO2. Umelá inteligencia z toho dokáže vyhodnotiť, či treba vyvetrať alebo vykúriť a v akých intervaloch,“ uviedol Peter Kočalka, zakladateľ Bee hive monitoring.

Osveta dominovala aj pri ďalšom projekte. Druhé miesto v kategórii Najinovatívnejší projekt roka získala Digitálna telesná výchova. Ide o projekt Športovej akadémie bývalého olympionika Mateja Tótha. Počas pandémie telesná výchova takmer úplne vymizla z rozvrhov hodín, pričom pohyb je podľa WHO jeden z najdôležitejších aspektov zdravej populácie. Športová akadémia preto najskôr prišla s projektom Telesná na doma, ktorá zaznamenala obrovský úspech. Časom akadémia spojila sily so spoločnosťou Cisco Systems Slovakia a spoločne vytvorili projekt Digitálna telesná výchova. Vďaka unikátnej technológii sa môže každé dieťa zúčastniť plnohodnotne vyučovania všetkých predmetov, vrátane telesnej či hudobnej výchovy, učiteľ môže žiaka v domácom prostredí vyvolávať k tabuli, alebo požiadať o plnenie rôznych úloh, plnohodnotne, ako keby sa nachádzalo v triede medzi ostatnými spolužiakmi.

O tretie miesto v kategórii Najinovatívnejší projekt CENY ITAPA sa delia dva významné projekty. Uhlíková stopka od SPP a NiniNana – Slovenčina hrou, ktorú vytvorili digitálna agentúra 22MEDIA v spolupráci s Občianskym združením Ahojte.

Prvý zo spomínaných je nekonvenčným produktom na slovenskom energetickom trhu a stojí na pomoci životnému prostrediu. Jeho podstata spočíva v minimalizácii uhlíkovej stopy. Projekt vedie zákazníkov k vyššej energetickej efektivite, keď vďaka dátovej analytike dokáže identifikovať neefektívne vzorce odberu elektriny a následne ponúka personalizované poradenstvo, kde môžu ľudia ušetriť, nielen súkromný rozpočet, ale aj uhlíkový, a tým pomáhajú chrániť aj naše životné prostredie.

Na lepšiu budúcnosť je zameraný aj projekt NiniNana – Slovenčina hrou. Tvorcovia projektu vytvorili špeciálnu aplikáciu, webstránku a kreatívne videá s jedinečným obsahom pre najmenších, ktorých cieľom je zvýšiť záujem detí o vzdelávanie a rozšíriť ich slovnú zásobu, logiku, jemnú motoriku, ako aj rozvoj reflexov detí vo veku 2-6 rokov. Svet NiniNana navyše tvorcovia rozšírili aj o ďalšie jazykové mutácie a aplikácia dodnes zaznamenala 100-tisíc stiahnutí v strednej Európe.

ŠPECIÁLNE UZNANIE

Na jubilejnom odovzdávaní cien sa porota rozhodla udeliť aj špeciálne uznanie pre projekt lab.online z dielne spoločnosti Unilabs Slovensko, ktorý unikátnym spôsobom prepája zdravotníctvo a digitalizáciu. Ide o vôbec prvý centralizovaný objednávací portál pre samoplatcov na laboratórne vyšetrenia a doručovanie výsledkov. Počas pandémie Covid-19 sa portál najviac fokusoval na objednávanie na PCR testy, ich doručovanie, pričom výsledky sú zabezpečené QR kódom, aby ich nebolo možné sfalšovať.

