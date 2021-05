Únia vedie voči Bielorusku hybridnú vojnu, Lukašenko obhajoval svoje kroky pri odklone lietadla

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v stredu pred zákonodarcami obhajoval odklonenie nedeľňajšieho letu spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckych Atén do litovského Vilniusu. Tvrdil, že existovala hrozba explózie a označil za „absolútne klamstvo“, že bojová stíhačka, ktorú vyslal, prinútila lietadlo pristáť v Minsku.

Dopravca vo vyhlásení uviedol, že Bielorusko upozornilo posádku jeho letu na „potenciálnu bezpečnostnú hrozbu na palube a dostalo pokyny na odklon na najbližšie letisko, Minsk“. Stroj po pristátí prehľadali, no žiadnu bombu nenašli. Zadržali však 26-ročného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča spolu s jeho ruskou priateľkou.

EÚ škrtí bieloruský národ

„Konal som zákonným spôsobom a chránil ľudí v súlade s medzinárodnými pravidlami,“ skonštatoval 66-ročný Lukašenko, ktorý vládne v Bielorusku od roku 1994. Obvinil tiež európskych lídrov z vedenia „hybridnej vojny“ s cieľom „škrtiť“ jeho národ ďalšími sankciami.

Lukašenko neskôr opäť zdupľoval, že existovalo vážne bezpečnostné riziko, pričom poznamenal, že lietadlo letelo neďaleko jadrovej elektrárne Astravec a preto nariadil obranným systémom, aby prešli do stavu vysokej pohotovosti. „Musel som chrániť ľudí, myslel som na bezpečnosť našej krajiny,“ dodal.

Lukašenko chce zabrániť horúcemu konfliktu

Európska únia sa v pondelok dohodla na uvalení sankcií proti Bielorusku, medzi ktoré patrí aj zákaz pre bieloruské spoločnosti využívať vzdušný priestor a letiská 27 členských štátov EÚ. Vedúci predstavitelia EÚ tiež vyzvali všetkých dopravcov so sídlom v EÚ, aby sa vyhli preletom nad Bieloruskom.

„Naši neprajníci mimo našej krajiny i priamo v nej zmenili svoje metódy útoku na štát. Preto prešli od organizovania nepokojov k pokusu uškrtiť nás. Už to nie je iba informačná vojna, ale moderná hybridná vojna a musíme urobiť všetko pre to, aby sa nerozhorela do horúceho konfliktu,“ skonštatoval Lukašenko.