Únia zreformuje digitálny trh, má sa tak docieliť efektívnejší boj proti hoaxom či lepšia kontrola online platforiem

Európska únia (EÚ) sa chystá zreformovať svoj digitálny trh. Nové legislatívne návrhy z dielne Európskeho parlamentu (EP) majú za úlohu regulovať online prostredie a nastaviť v digitálnom priestore jasné a férové podmienky.

Konkrétne ide o Akt o digitálnych službách, ktorý má regulovať hostingové služby a online platformy tak, aby sa docielil efektívnejší boj proti dezinformáciám, škodlivému obsahu či voči nepoctivým obchodníkom. Akt o digitálnych trhoch sa zas zameriava na najväčšie online platformy a kontroluje ich, či sa nedopúšťajú nekalých praktík.

Slovenskí europoslanci vidia v novinkách prínos v podobe zmien chrániacich malých spotrebiteľov či užívateľov internetu, no v niektorých aspektoch vnímajú viac otázok ako odpovedí.

Za 20 rokov sa veľa nezmenilo

Poslanec EP Ivan Štefanec (KDH/EPP) vidí v návrhoch pokračovanie budovania jednotného európskeho digitálneho trhu, ktorý na jednej strane chráni spotrebiteľov a na strane druhej umožňuje malým a stredným podnikom rásť. Veľkým etablovaným hráčom zas nastavuje hranice, v ktorých sa v digitálnom priestore môžu pohybovať.

Štefanec oceňuje smernicu, ktorá digitálny trh upravovala od roku 2000, dodáva ale, že za 20 rokov sa toho v online priestore veľa zmenilo. Rozmach zaznamenali dezinformácie či online nakupovanie. Prirodzene by sa preto mali meniť aj s tým súvisiace zákony. Tie by sa mali dotknúť aj veľkých hráčov, akými je Facebook, Amazon či Google.

„Najväčšie digitálne platformy, definované ako strážcovia prístupu, by sa museli stať otvorenejšími. Mali by zo zákona umožniť užívateľom odinštalovať si predinštalované softvérové aplikácie či umožniť využívanie aplikácií alebo obchodov s aplikáciami od tretích strán. Nesmeli by tiež zvýhodňovať vlastné produkty a služby,“ tvrdí.

Jurzyca ocenil zásahy polície voči hoaxom

Pred nadmernou reguláciou v digitálnej legislatíve varuje slovenský europoslanec Eugen Jurzyca (SaS/ECR). Podľa neho môže hroziť, že prijatie drahých regulácií neprinesie zlepšenie súčasného stavu.

„Hrozí nám to tak preto, že vopred nerobíme dobré analýzy plánovaných pravidiel a nevychádzame z odborných zdrojov,“ konštatuje. Prekáža mu napríklad to, že v súčasnosti sa vie spotrebiteľ prihlásiť do rôznych aplikácií cez svoje emailové konto a nemusí sa neustále niekde registrovať. Nová legislatíva chce túto možnosť obmedziť.

Jurzyca poukazuje tiež na to, že najmä sociálne siete by mali pokračovať v potláčaní a sťahovaní škodlivého obsahu a nemali by to nechávať len na policajných zboroch v jednotlivých členských krajinách EÚ. Podobné kroky zo strany polície, napríklad aj na Slovensku, ktorá voči hoaxom zasahuje, vníma pozitívne.

Demokratické hodnoty majú byť v online priestore

EÚ podľa Michala Šimečku (PS/RE) nastavuje prostredníctvom dvojice digitálnych aktov globálne trendy a štandardy pre internet, keďže celosvetovo pôsobiace spoločnosti sa „musia prispôsobiť veľkému a bohatému európskemu trhu“. Zdôraznil, že čo sa týka obsahu a reklamy, nemôže nechať svojich obyvateľov v rukách polarizujúcich algoritmov.

„Tie šíria negatívny obsah a rozsievajú ním nenávisť. Európsky projekt stojí na demokratických hodnotách, ktoré musíme byť schopní preniesť aj do online priestoru, inak máme v spoločnosti veľký problém,“ zdôraznil.

Šimečka víta, že nová legislatíva smeruje skôr na veľké technologické spoločnosti, ktoré monopolizujú internet na úkor tých menších. „Hovoríme o spoločnostiach, ktoré spolutvoria kostru internetu a majú zásadný vplyv na celý online trh. Týka sa všetkých online platforiem, ktoré prekročia určitú hranicu ročného obratu či počtu používateľov, ktorú ešte v dialógu s Komisiou nastavujeme. Zasiahnuť môže americké firmy ako Facebook alebo čínske platformy TikTok či AliExpress,“ dodáva.