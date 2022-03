UNICEF dodal na Ukrajinu 70 ton humanitárneho materiálu. A ďalšia pomoc je na ceste

UNICEF spolu so svojimi partnermi na Ukrajine doručuje zdravotnícky materiál do 22 nemocníc v 5 rôznych oblastiach zasiahnutých konfliktom, aby tak poskytol pomoc 20 000 deťom a ich matkám.

Viac ako 1 milión detí muselo opustiť svoje domovy.

Väčšina rodín, ktoré opustili Ukrajinu našla útočisko v Poľsku, Maďarsku, Moldavsku, Rumunsku a na Slovensku.

UNICEF doteraz dopravil na Ukrajinu v 6 kamiónoch takmer 70 ton humanitárneho materiálu. Zásielka obsahuje pomôcky na osobnú ochranu, zdravotné, chirurgické a pôrodnícke sety.

UNICEF opakovane vyzýva na zabezpečenie rýchleho a bezpečného prístupu humanitárnych pracovníkov k civilnému obyvateľstvu v núdzi, a tiež na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov, aby sa mohli dostať do bezpečia.

Ďalšie tri kamióny s pomocou už boli vypravené z centrálneho skladu UNICEF v Kodani – najväčšieho skladu humanitárneho materiálu na svete – prevážajúce život zachraňujúci materiál, akým sú potreby pre bábätká či hygienické sety. Tieto kamióny sa v súčasnosti nachádzajú na území Poľska. Na expedíciu sú pripravené ďalšie kamióny z Kodane a Turecka, príchod ktorých sa na Ukrajinu očakáva v priebehu nasledujúcich dní.

Na pomoc deťom a ich rodinám, ktorí prekročili ukrajinské hranice do Moldavska, Poľska, Rumunska a Bieloruska, UNICEF na hraniciach vystaval „Modré stany“. Ide o bezpečný priestor, kde prichádzajúcim ľuďom poskytujeme základné informácie, a tiež možnosť identifikácie detí bez doprovodu a odlúčených detí na zaistenie ich bezpečnosti.

„Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli deťom v núdzi a ich rodinám, avšak vojna musí skončiť. Mier je jediným akceptovateľným riešením,“ hovorí regionálny riaditeľ UNICEF pre Európu a centrálnu Áziu Afshan Khan.

20. február 2022: 4-ročná Sofia, odfotená v dome, kde žije so svojou rodinou po bombardovaní separatistickými silami v Novognativke na východnej Ukrajine. Foto: © UNICEF/UN0597927/Maloletka

26. február 2022: Helena a jej brat Bodia z Ľvova na hraničnom prechode do Poľska pre peších v Medyke. Foto: © UNICEF/UN0600232/Radwanski/AFP

Hanna a jej 2-ročný a 4-mesačný syn. Bola dobrovoľníčkou v Charkove a pomáhala ľuďom, ktorí utiekli z východnej Ukrajiny. Teraz je na ceste do Bulharska za manželom. Cestuje vlakom už 48 hodín. Nemali jedlo ani vodu, ale na stanici im pomohli miestni ľudia. Nedarilo sa im zaspať. Jej mama a strýko nechceli odísť, sú vraj už starí a je to ich domov… „Nikdy som si nemyslela, že sa stanem utečenkyňou. Prišli sme vlakom, vo vozni pre 4 osoby sa nás tlačilo 13… Synček je vystrašený, vôbec nespí… Útoky boli celkom blízko, len dva domy od nás dopadla bomba… Bol najvyšší čas odísť… Dúfam, že sa o 2 – 3 mesiace budeme môcť vrátiť, a že opäť uvidím svojich blízkych…“ Foto: © UNICEF/UN0599971/Nicodim

28. február 2022: starostlivosť o bábätká v pôrodníckej klinike v Saltivke blízko Charkova, ktorá bola presťahovaná do podzemia nemocnice. Obyvatelia druhého najväčšieho mesta na Ukrajine sa skrývajú pred eskalujúcim konfliktom. Vedúci pôrodníckeho oddelenia opisuje podmienky, v ktorých fungujú: „Máme kyslíkový koncentrátor – naše deti potrebujú kyslík. Svetlo je napojené na generátor vlastnej výroby, avšak všetko funguje spoľahlivo.“ Lekári a sestry, ktorí kryt neopustili už 5 dní, sa starajú o mamičky a ich bábätká, tehotné ženy a 17 opustených bábätiek.. Foto: ...© UNICEF/UN0599033/Brynza