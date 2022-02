Unikátna slovenská kapsula na podporu imunity

Traja Slováci spojili svoje sily, najnovšie poznatky vedy a do jednej kapsuly vložili komplexný koktail na imunitu. Jedna kapsula plná vitamínov, minerálov a rastlinných extraktov pomáha organizmu posilňovať imunitu, a tak efektívnejšie bojovať s vírusovými ochoreniami, vrátane COVID-19.

Obdobie pandémie kladie zvýšenú pozornosť na posilňovanie imunitného systému. Na podporu imunity sme si zvykli užívať základnú kombináciu vitamínov – C, D, a zinku. Dnes už vieme, že na komplexnú podporu imunity potrebuje naše telo viac. Trojica Slovákov nadšencov, ktorí roky pracovali vo farmaceutickom priemysle, vyvinuli unikátne zloženie prípravku, ktorý v sebe spája 16 aktívnych zložiek. Spojenie 9 vitamínov, 2 minerálov a 5 látok z extraktov rastlín koncentrované v jednej kapsule pomáha pri boji so zákerným vírusom alebo môže prispieť k obnove zdravia po jeho prekonaní.

Skúsenosť „na vlastnej koži“

„Myšlienka vyvinúť jeden komplexný prípravok, ktorý by v sebe spájal zložky priaznivo pôsobiace na imunitu, prišla v okamihu, keď moja manželka mala pozitívny test na COVID-19, pričom priebeh ochorenia bol stredne ťažký s kombináciou dýchacích aj neurologických príznakov. Dávkoval som jej podľa aktuálne dostupných informácií a aj vlastných vedomostí kombináciu rôznych vitamínov, minerálov a rastlinných extraktov tak, aby mal imunitný systém k dispozícii všetko potrebné na zvládnutie ochorenia,“ hovorí MVDr. Tibor Lukáč, One Pharma, s.r.o. a dodáva „Spolu s kolegami sme následne dali hlavy dokopy, preštudovali sme najnovšie svetové vedecké publikácie a odporúčania a pustili sme sa do kombinovania takých aktívnych látok, ktoré vzájomným prepojením vytvoria naozaj komplexnú pomoc pre organizmus. Dnes vieme, čo môže prispieť k posilneniu imunity, a tak sme všetko vložili do jednej kapsuly.“

Pre chorých i zdravých

Covirin je výživový doplnok s obsahom 16 aktívnych zložiek určený na komplexnú podporu imunitného systému. To znamená, že je výborným prostriedkom na podporu imunity a hoci nie je liekom, môže prispieť k rýchlejšiemu zvládnutiu ochorenia. Rovnako je určený aj pre tých, ktorí majú ťažkosti po prekonaní korony a potrebujú posilniť svoju imunitu. Môže sa použiť i v rámci aktívneho budovania imunity alebo posilňovania oslabenej obranyschopnosti najmä vtedy, ak sa neustále pohybujete medzi ľuďmi, či cestujete do zahraničia na dovolenky, prípadne za prácou. Jednotlivé zložky prípravku prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému, zachovaniu zdravých slizníc, správnej látkovej premene homocysteínu, ochrane buniek pred oxidačným stresom a k zníženiu vyčerpania a únavy.

Spojenie toho najlepšieho z prírody

Aktívne zložky prípravku Covirin rozmeníme na drobné. Tvorí ho 9 vitamínov – A, B2, B3, B6, B9 a B12, C, D, E a 2 minerály – zinok a selén. Viac ako 60 % obsahu tvorí 5 rastlinných extraktov, konkrétne quercetín, kurkumín, katechíny zeleného čaju, vrátane obsahu EGCG, glycyrrhizín a piperín. Do Covirinu sa, jednoducho povedané, premietla tá najlepšia prírodná lekáreň, skúsenosti niekoľkých generácií a modernej vedy. „Ak by sme sa pozreli na náš prípravok očami laika, môžeme povedať, že v obvyklej odporúčanej dávke (2 kapsuly denne) sa nachádza toľko quercetínu ako v 1 kg očistenej červenej cibule, alebo toľko katechínov ako v 4 – 5 šálkach zeleného čaju“ popisuje Covirin Ing. Michal Badík, MPH z One Pharma s.r.o. a pokračuje: „Jednotlivé zložky sú vybrané tak, aby vzájomne spolupracovali. Spomínaný quercetín podporuje antioxidačné účinky vitamínu C a je známy pre svoje protizápalové, ale aj protivírusové účinky, kurkumín je aktívna zložka v kurkume, ktorá pôsobí protizápalovo a považuje sa za najzdravšie korenie na svete, a preto sa využíva napríklad na podporu zdravia kĺbov alebo nervovej sústavy. Glycyrrhizín je v extrakte zo sladkého drievka, má schopnosť ovplyvňovať funkcie imunitného systému, je známy pre svoje ochranné pôsobenie na pečeň, znižuje zápal a pripisuje sa mu aj priamy protivírusový efekt. Piperín z extraktu čierneho korenia okrem iného zvyšuje biodostupnosť a vstrebateľnosť ďalších vitamínov, minerálov a extraktov.“

Pravidelná dávka komplexnej podpory

Covirin je prípravok kombinovaný z jedinečných zložiek a môžu ho užívať aj ľudia s rôznymi intoleranciami, pretože je bez laktózy, bez lepku a bez pridaných konzervačných látok, aditív alebo farbív. Obvyklá denná dávka na dlhodobejšie užívanie je 1 kapsula 2x denne (spolu 2 kapsuly denne) vždy s jedlom alebo po jedle. Pri zvýšenej potrebe živín alebo pri zvýšenom riziku ochorenia je možné dennú dávku zvýšiť na dvojnásobok – 2 x 2 kapsuly denne vždy s jedlom alebo po jedle.

Covirin so 16 aktívnymi zložkami, ktoré spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú tak môže prispieť ku komplexnej podpore imunity v súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19, ale aj pri iných vírusových ochoreniach, ako je chrípka alebo nádcha.

