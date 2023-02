Unilabs a Siemens Healthineers nadviazali strategické partnerstvo v oblasti najnovšej infraštruktúry pre diagnostické testovanie s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov

Unilabs, popredný poskytovateľ diagnostických služieb a Siemens Healthineers, popredná spoločnosť v oblasti medicínskych technológií, oznámili uzatvorenie viacročnej dohody v hodnote viac ako 200 miliónov eur. Unilabs investoval do špičkových technológií Siemens Healthineers a získal viac ako 400 laboratórnych analyzátorov. Spoločnosti to umožní ďalej zlepšovať laboratórnu infraštruktúru, aby mohla pacientom ponúkať bezkonkurenčné služby.

„Základom celej našej práce je poskytovanie tej najlepšej starostlivosti o pacientov. Aby sme naše služby ešte vylepšili, budeme naďalej investovať do najnovších technológií,“ hovorí Michiel Boehmer, CEO spoločnosti Unilabs. „Pri budovaní diagnostickej skupiny, založenej na digitálnych technológiách, sa riadime mantrou CARE BIG – a umožňujeme tak lepšie rozhodnutia pre zdravší zajtrajšok.“

Na základe tejto dohody bude spoločnosť Unilabs naďalej v rámci svojej siete modernizovať zdravotnícku infraštruktúru. Cieľom je zlepšiť služby pre zákazníkov, zvýšiť kvalitu a celkovo tak zlepšiť zdravie pacientov. Riešenia od spoločnosti Siemens Healthineers zlepšia prevádzku laboratórií spoločnosti Unilabs, zvýšia kapacitu a posilnia klinickú ekvivalenciu v rámci jej testovacej siete.

V prvých rokoch Siemens Healthineers nainštaluje veľko- a strednoobjemové analyzátory imunoanalýzy a klinickej chémie, vrátane riešení Atellica Solution a Atellica CI 1900, manipulátory na odber vzoriek, analyzátory hemostázy a ďalšie automatizačné riešenia.

„Spoločnosť Siemens Healthineers má jedinečnú pozíciu na to, aby ponúkala pridanú hodnotu prostredníctvom portfólia produktov, ktoré sa pri škálovaní technológie harmonicky dopĺňajú. Platí to zvlášť pri rastúcom dopyte po testovaní,“ hovorí Sharon Bracken, vedúca oddelenia diagnostiky v spoločnosti Siemens Healthineers. „Naše riešenia pomáhajú na viacerých úrovniach. Vďaka roztokom a spotrebnému materiálu, ktoré sú ich súčasťou, dokážu zvýšiť úspory nákladov a ziskovosť, s pomocou sofistikovaného softvéru zlepšiť analýzu dát a vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu odstrániť zbytočné zádrhy v rámci pracovných postupov. Tešíme sa na to, ako naša spolupráca so spoločnosťou Unilabs, zároveň s jej rozšírenými investíciami do technológií Siemens Healhineers, pomôžu v najbližších rokoch pri laboratórnej prevádzke spoločnosti a starostlivosti o pacientov.“

Záväzok k trvalej udržateľnosti

Unilabs okrem toho so spoločnosťou Siemens Healthineers uzatvoril partnerstvo na podporu boja proti klimatickým zmenám a na ochranu miestnych zdrojov. Obe spoločnosti sú hlboko oddané myšlienke trvalej udržateľnosti.

„Trvalá udržateľnosť je našim silným záväzkom. Vďaka tomuto partnerstvu a implementácii overených technológií a metód Siemens Healthineers budeme schopní znížiť ekologickú stopu našich laboratórií,“ povedal Dr. Christian Rebhan, prezident Scientific Business Units a medicínsky riaditeľ spoločnosti Unilabs.

