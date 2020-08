Univerzitné tímy v príprave na štart EUHL 2020/2021

EUHA – Na už ôsmu sezónu Európskej univerzitnej hokejovej ligy sa univerzitne tímy intenzívne pripravujú počas letných slnečných dní na ľade aj v posilňovni. Začiatok nasledujúcej sezóny je naplánovaný na prvú polovicu októbra 2020. V súčasnosti prebiehajú rokovania predsedníctva EUHA so zástupcami univerzít aktívne zapojených do EUHL v predchádzajúcej sezóne, ale aj so zástupcami potenciálnych nových účastníkov – univerzít z Poľska (Nowy Sacz – Krynica), Rakúska (Viedeň, Salzburg), Slovenska (Žilina, Bratislava), o možnom vstupe do nasledujúcej sezóny. Účasť v aktuálnej sezóne EUHL 2020/2021 už potvrdili univerzitne tímy z rumunskej Sapientie U23, dvojnásobný víťaz EUHL UMB Banská Bystrica, UTB Zlín, Gladiators Trenčín, UKF Philosphers Nitra a štvornásobný víťaz EUHL, UK Praha, ktorý spolu s univerzitným tímom Gladiators Trenčín pôsobia v EUHL od jej prvého ročníka v sezóne 2013/2014.

Rodina Európskej univerzitnej hokejovej ligy sa v aktuálnej sezóne rozrastie o nového účastníka a to univerzitný tím zo Žilinskej vysokej školy dopravnej HC UNIZA. Žilinský univerzitný tím avizoval svoj záujem o účasť v EUHL už pred poslednou sezónou avšak nakoniec sa jeho zástupcovia rozhodli pripraviť ešte stabilnejšie prostredie pre svoj projekt. Celý roka sa pripravovali, rokovali a budovali zázemie najmä na vysokej škole a zimnom štadióne. Sme naozaj veľmi radi, že sa p. Gašparovičovi, ktorý je zároveň manažérom tímu HC UNIZA podarilo „naštartovať“ univerzitný tím. Veríme, že pre EUHL bude žilinský univerzitný tím ďalšou silnou športovou organizáciou, ktorej servis budú môcť využívať študenti zo Žiliny a okolia.

Predsedníctvo EUHA robí všetky potrebné kroky pre štart aktuálneho ročníka EUHL a verí, že sa všetci v zdravý stretneme v októbri na zimných štadiónoch, kde budú môcť fanúšikovia univerzitného hokeja sledovať zápasy , ktoré nám určia ďalšieho víťaza Sekeras Trophy.

