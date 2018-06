Univerzity podľa prieskumu nenapĺňajú očakávania, množstvo študentov by za kvalitu aj zaplatilo

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Pri výbere univerzity rozmýšľalo o štúdiu v zahraničí takmer 50 percent študentov. Väčšina z nich však napokon zostala študovať na jednej zo slovenských univerzít.

Až 58 percent slovenských študentov by bolo ochotných znášať vyššie finančné náklady na štúdium, ak by to znamenalo zvýšenie jeho kvality. Vyplýva to z prieskumu Centra edukačného manažmentu pri Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Profesia.

Niektorí by zmenili školu

Na otázky odpovedalo 5 330 slovenských vysokoškolákov, pričom 88 percent z nich študuje v dennej forme. Ako agentúru SITA informovala PR manažérka spoločnosti Profesia Nikola Richterová, z iných štatistických údajov je zrejmé, že aktuálne odchádza do zahraničia za vysokoškolským štúdiom skoro 15 percent slovenských maturantov. Prieskumná vzorka zachytila medzi respondentmi aj päť percent študentov v zahraničí.

Prieskum však ukazuje, že ak by si mohli študenti, ktorí odpovedali na dotazník, vybrať znovu na základe už získaných skúseností z vysokých škôl, počet Slovákov na zahraničných univerzitách by sa zvýšil. Išlo by o takmer 41 percent ľudí.

Rozhodnutie vzhľadom na kariéru

Prieskum ďalej ukázal, že študenti sa pri výbere školy rozhodovali vzhľadom na budúcu kariéru. Najsilnejšie spomedzi dôvodov pre výber fakulty sú očakávania, že štúdium pripraví ľudí presne na to, čo budú ako absolventi potrebovať v danom odbore na trhu práce.

Ďalším faktorom výberu bola skutočnosť, že absolvovanie daného odboru bude pre nich do budúcna výbornou referenciou. Ako najmenej častý motivátor uvádzali respondenti očakávanie, že vysoká škola ich pripraví na vedeckú dráhu.

Medzi faktormi, v ktorých štúdium nenapĺňa to, čo študenti čakali, bola organizácia a riadenie štúdia, starostlivosť o študentov, či inovatívnosť obsahov a forma vzdelávania.

Súčasní študenti by chceli viac praktickej výučby a tiež väčší dôraz na zručnosti ako je komunikácia, tímová práca, kreativita či otvorenosť inováciám, cudzie jazyky a pripravenosť pôsobiť v medzinárodnom prostredí. Oveľa menší počet študentov by privítal väčší dôraz na teoretickú a metodologickú prípravu.