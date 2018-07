Únos Vietnamca sa musí podľa SaS vyšetriť a tvrdenia o Kaliňákovi považuje za mimoriadne vážne

BRATISLAVA 31. júla (WebNoviny.sk) – Podozrenie, že Robert Kaliňák ešte ako minister vnútra spolupracoval s Vietnamcami na únose ich podnikateľa Trinh Xuan Thanha treba vyvrátiť, a preto na Slovensku musí začať riadne vyšetrovanie tohto prípadu.

Uvádza sa to v stanovisku strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá tak reaguje na fakt, že nemeckí vyšetrovatelia nepochybujú o tom, že na únos vietnamského občana z Nemecka bol použitý aj slovenský vládny špeciál.

„Očakávame, že poslednou kvapkou sú medializované závery Krajinského kriminálneho úradu v Berlíne, podľa ktorých vietnamského podnikateľa jeho únoscovia prepravili späť do vlasti aj v slovenskom vládnom lietadle,“ tvrdí strana SaS.

Okolnosti poskytnutia vládneho špeciálu

Tvrdenie nemeckých kriminalistov, že jediným účelom stretnutia vtedajšieho ministra vnútra Kaliňáka s jeho vietnamským náprotivkom To Lamom bolo relatívne bezproblémovo dostať Trinh Xuan Thanha zo schengenského priestoru do Vietnamu, považujú liberáli za mimoriadne vážne.

„Rovnako za mimoriadne vážne považujeme aj to, za akých podivuhodných okolností poskytlo ministerstvo vnútra slovenský vládny špeciál vietnamskej delegácii. Podozrivá je aj vlažná reakcia slovenskej vlády, ktorá v tejto záležitosti zaujala pozíciu mŕtveho chrobáka,“ uvádza sa ďalej v stanovisku strany, ktorá sa zároveň pýta, že ak bol do únosu zapletený vtedajší minister vnútra Kaliňák, za akú protihodnotu poskytol pomoc Vietnamcom a kto ďalší sa za slovenskú stranu podieľal na tomto štátom organizovanom únose.

Nečinnosť diplomacie

Zarážajúca je podľa SaS aj nečinnosť rezortu diplomacie. Zo správy nemeckých vyšetrovateľov implicitne vyplýva, že vietnamská strana minimálne zneužila pohostinnosť Slovenska a následne klame, keď tvrdí, že unesený podnikateľ Trinh Xuan Thanh sa nenachádzal na palube slovenského vládneho špeciálu.

„Ministerstvo zahraničných vecí malo v snahe o očistenie zlého mena Slovenska a pod hrozbou vážnejších diplomatických krokov už dávnejšie žiadať od vietnamskej vlády presné informácie, ako sa jej občan, žiadateľ o politický azyl v Nemecku, dostal pravdepodobne proti svojej vôli do Vietnamu, a to vrátane presného spôsobu dopravy či čísiel letov,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

„Ako sa ukazuje, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák je len diplomatom do koča. Viac ako reálne problémy Slovenska a jeho povesti v zahraničí ho zaujímajú medzinárodné salóny a recepcie,“ dodávajú predstavitelia SaS.

Zistenia nemeckej polície

Nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha bol použitý aj vládny špeciál. Slovenská polícia ani prokuratúra pritom prípad vôbec nevyšetrujú a vyhovárajú sa na Vietnamcov.

Ak by však na to dal súhlas vtedajší minister vnútra Kaliňák, mohlo by ísť o vážny trestný čin. O nových záveroch nemeckej polície informoval denník Frankfurter Allgemaine Zeitung a jeho správu prebrali všetky vplyvné nemecké médiá, píše sa na portáli Denníka N.

„Bolo Nemecko v prípade únosu Vietnamca zámerne podvedené? Kolotoč klamstva nie je obvyklou súčasťou diplomatickej komunikácie. Často sa hovorí v náznakoch, inotajoch, okľukou a môže sa to skončiť nedorozumením. Zavádzať vládu na priamu otázku a klamať jej, je však nezvyčajné. Výsledkom je zvyčajne ľudské odcudzenie: dôvera je narušená aj vtedy, keď sa druhá strana ospravedlní s odkazom na domáce politické bitky alebo vlastnú dôverčivosť voči tretej strane,“ cituje Denník N z článku Frankfurter Allgemaine Zeitung, ktorý sa týka únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Berlína v lete minulého roka.

„Až doteraz to bolo len podozrenie, že Trinha previezli s krytím vietnamskej vládnej delegácie vo vypožičanom slovenskom vládnom lietadle z Bratislavy do Moskvy – k vietnamskému zločinu tak prispela aj spriatelená krajina EÚ. Berlínska kriminálka je však už podľa informácií Frankfurter Allgemeine Zeitung presvedčená, že Trinh sedel v slovenskom lietadle. Vietnam a Slovensko pritom doteraz vždy tvrdili opak. Takže potom to znamená, že klamali,“ píšu nemecké noviny a hovoria, že vo vzťahu medzi Nemeckom, Vietnamom a Slovenskom môže dôjsť k veľmi zložitej situácii.