UPC prináša darček pre zákazníkov: 7 špeciálnych športových staníc Eurosport z Olympijských hier v Tokiu

Špeciálne športové stanice budú od 23. júla do 8. augusta v káblovej ponuke dostupné výlučne iba v UPC.

Zákazníci spoločnosti UPC získajú od svojho operátora mimoriadny športový darček – možnosť sledovať 7 televíznych staníc Eurosport v HD vo vysokom rozlíšení, ktoré ponúknu vysielanie z takmer všetkých športových udalostí z Olympijských hier Tokio 2020. Stanice Eurosport 3 až 9 budú súčasťou televíznej ponuky UPC od 23. júla až do 8. augusta, počas ktorých odvysielajú takmer 800 hodín výnimočných zážitkov zo všetkých olympijských športových kategórií, a diváci ich nájdu v balíčkoch Komfort, Komplet a Šport. Súťaže a zápasy z najväčších športových slávností budú tiež súčasťou vysielania staníc Eurosport 1 a Eurosport 2, samozrejme, v najvyššej HD kvalite.

Zákazníci nájdu 7 špeciálnych športových staníc Eurosport v ponuke digitálnej káblovej televízie, ako aj mobilnej appky Horizon Go a internetovej televízie Horizon TV. Tie najlepšie športové zážitky a momenty z Olympijských hier „Tokio 2020“, vrátane výkonov takmer 40-člennej slovenskej výpravy, si tak budú môcť vychutnať nielen doma na veľkej TV obrazovke, ale aj online kdekoľvek a odkiaľkoľvek na Slovensku a to súčasne až na troch zariadeniach. V ponuke digitálnej káblovej TV zákazníci predmetné stanice Eurosport 3 až Eurosport 9 nájdu na kanálových pozíciách 223 až 229.

„Zaradenie 7 športových staníc Eurosport je darčekom pre našich zákazníkov pri príležitosti najväčšieho športového sviatku na svete. Priblížia nám dianie na všetkých športoviskách, vďaka ktorým budeme môcť zažiť výnimočné okamihy, výnimočné výkony slovenských aj svetových športovcov, a samozrejme, spoločne budeme fandiť našim reprezentantom. Som rád, že spoločnosť UPC týmto prináša svojim zákazníkom najlepšiu športovú ponuku spojenú s hrami v Tokiu spomedzi všetkých káblových operátorov na Slovensku,“ uviedol Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

„S takmer 40 športovcami zastupujúcimi Slovensko sme radi, že zákazníci UPC na Slovensku budú môcť sledovať každý významný okamih OH v Tokiu. Diváci si môžu naladiť aj stanicu Eurosport 2, ktorá prináša miestnych hrdinov, alebo si užiť naše širšie pokrytie hier prostredníctvom Eurosportu 1 a ďalších 7 špeciálnych kanálov pre Olympijské hry v Tokiu. Rozhodne súhlasíme, že je to skvelá cesta, ktorá divákom UPC umožní prístup k najočakávanejším športovým udalostiam na globálnej úrovni, či ich budú sledovať doma alebo na cestách,“ povedala k zaradeniu týchto staníc zástupkyňa Eurosportu, Kenechi Belusevic, Discovery Senior Director Commercial and Business Development, CEEMEA & PayTV.

O digitálnej a internetovej televízii od UPC

Záujemcovia o televízne služby od UPC si môžu vybrať spomedzi viac než 180 staníc všetkých žánrov, vrátane 102 staníc v HD kvalite. Výhody a prednosti UPC televízie, okrem 7-dňového TV Archívu či videotéky MyPrime, umocňuje aj mobilná televízia Horizon Go, ktorá ponúka ďalšiu TV obrazovku nielen do domácnosti, ako aj internetová Horizon TV, vďaka ktorej je UPC televízia dostupná všade na Slovensku. Užívateľovi stačí internetové pripojenie a môže sledovať takmer 120 staníc nielen v sieti UPC, ale aj v sieťach iných operátorov. A to všetko bez akejkoľvek viazanosti. Horizon TV od UPC ponúka domácnostiam možnosť sledovať televíziu súčasne až na troch zariadeniach, a to na televízoroch (cez Chromecast, Airplay, na Android TV a Apple TV), ako aj na mobilných zariadeniach (mobil, tablet, PC).

